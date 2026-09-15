Ruta nacional 38: cortarán el tránsito durante siete días por obras en la zona de Rumi Punco

Resumen para apurados
- Vialidad Nacional cortó la ruta 38 en Rumi Punco por siete días desde este martes para ampliar alcantarillas y prevenir inundaciones.
- Los trabajos, de 8.30 a 19 h, incluyen nuevos caños de hormigón y adecuación de calzada en convenio con la comuna, desviando el tránsito por calles internas.
- Las obras buscan evitar anegamientos viales ante la llegada de El Niño, garantizando una mayor seguridad hídrica y fluidez en la traza a largo plazo.
Vialidad Nacional informó que este martes 15 ha iniciado los trabajos de ampliación de capacidad de tres alcantarillas existentes en la ruta nacional 38.
Durante la ejecución de estas tareas se producirá un corte total de la circulación, que se extenderá entre las 8.30 y las 19, por un periodo de siete días, aproximadamente. Debido a ello, el tránsito se desviará por la calle interna de la localidad.
Según comunicó el organismo nacional, los trabajos a ejecutar consisten en la ampliación de las alcantarillas existentes sobre la ruta, en los kilómetros 664.80, 664.510 y 664.720. Contemplan la colocación de caños de hormigón complementarios a las estructuras existentes, movimientos de suelo, la reconstrucción de la calzada y la ejecución de obras de protección y adecuación de cunetas. Estas tareas se dan en el marco de un convenio de colaboración entre Vialidad Nacional y la comuna de Rumi Punco.
Este proyecto se desarrolla en el marco de las acciones preventivas que el organismo vial está llevando a cabo ante la llegada del fenómeno climático El Niño.
Antes de iniciar su viaje verifique el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional o comuníquese con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes, de 9 a 17, al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, o vía correo electrónico a atencionalusuario@vialidad.gob.ar.