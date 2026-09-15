Ruta nacional 38: cortarán el tránsito durante siete días por obras en la zona de Rumi Punco

Según comunicó el organismo nacional, los trabajos a ejecutar consisten en la ampliación de las alcantarillas existentes sobre la ruta, en los kilómetros 664.80, 664.510 y 664.720. Contemplan la colocación de caños de hormigón complementarios a las estructuras existentes, movimientos de suelo, la reconstrucción de la calzada y la ejecución de obras de protección y adecuación de cunetas. Estas tareas se dan en el marco de un convenio de colaboración entre Vialidad Nacional y la comuna de Rumi Punco.