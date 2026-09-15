Juegos Suramericanos 2026, día 3: la agenda completa de los deportistas argentinos

El programa se completa con un extenso despliegue en la natación, donde Macarena Ceballos, Andrea Berrino, Santiago Grassi y Guido Buscaglia encabezan las eliminatorias y relevos diurnos. Asimismo, el combinado nacional tuvo un arranque positivo en bochas con el triunfo 13-2 de Candela Molina y Gabriel Crespi ante Paraguay en petanca mixta, mientras que a lo largo de la tarde habrá actividad en boxeo, pentatlón moderno, ciclismo de ruta, esgrima y las semifinales de Esports en Valorant. Toda la jornada cuenta con seguimiento en directo a través de las señales y plataformas de TyC Sports.