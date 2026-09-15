Juegos Suramericanos 2026, día 3: la agenda completa de los deportistas argentinos

Resumen para apurados
- Este martes, 658 atletas argentinos compiten en 21 disciplinas en Rosario, Santa Fe y Rafaela durante el tercer día de los Juegos Suramericanos 2026 para sumar medallas.
- Tras la apertura y los primeros triunfos, la actividad incluye finales en patinaje artístico, BMX, gimnasia y pesas, junto a una nueva presentación de Las Leonas ante Uruguay.
- La jornada resulta decisiva para consolidar la cosecha de podios de la delegación local y afianzar la posición de Argentina en el medallero general del certamen continental.
Con una nutrida representación de 658 atletas que compiten en las distintas sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela, la delegación argentina afronta este martes una jornada de alta intensidad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras la ceremonia inaugural frente al Monumento a la Bandera y las primeras conquistas en el medallero, los deportistas albicelestes salen a escena en 21 disciplinas.
Uno de los principales focos de atracción se concentra en el Estadio Invencible de Rosario con la resolución del patinaje artístico. Tras el destacado desempeño del lunes en el programa corto, donde finalizó en el segundo lugar, Micaela Lopetegui compite en la rutina libre femenina junto a Valentina Longo (tercera en la serie previa) en busca de sellar un lugar en el podio continental. La disciplina también tendrá acción en el cuadro masculino con Franco Mastroianni y Juan Segundo Rodríguez, además de las modalidades de solo dance durante la tarde.
En los deportes de conjunto, la atención recae sobre Las Leonas. El seleccionado femenino de hockey sobre césped, que inició su defensa del título con una aplastante victoria 14-0 ante Paraguay, disputa su segundo encuentro del certamen frente a Uruguay a partir de las 16. La agenda de deportes colectivos incluye además el cruce del seleccionado femenino de vóley contra Paraguay desde las 15, cuatro compromisos en vóley de playa ante duplas de Uruguay, Paraguay, Perú y Brasil, y doble función para el softbol femenino frente a Bolivia (18) y Colombia (20:30).
La jornada presenta múltiples oportunidades de cosecha en pruebas por medalla:
Gimnasia artística: desde las 16:20 se desarrollarán las finales masculinas de suelo, caballo con arzones y anillas (con Daniel Villafañe y Santiago Mayol entre los exponentes), junto a las definiciones femeninas en salto y barras asimétricas.
Ciclismo BMX Freestyle: finales individuales a partir de las 14:30 con la presencia de Analía Zacarías en el cuadro femenino y Manuel Turone en la rama masculina.
Clavados y Tiro: final de trampolín sincronizado femenino a las 13 (Azul Chiorazzo y Auka Sosa), mientras que el polígono alberga las definiciones de rifle y pistola de aire en duplas mixtas, con nombres consagrados como Fernanda Russo y Alexis Eberhardt.
Pesas: finales en la categoría femenina con Martina Mendoza (57 kg) desde las 14 y María Luz Casadevall (61 kg) desde las 17:30.
El programa se completa con un extenso despliegue en la natación, donde Macarena Ceballos, Andrea Berrino, Santiago Grassi y Guido Buscaglia encabezan las eliminatorias y relevos diurnos. Asimismo, el combinado nacional tuvo un arranque positivo en bochas con el triunfo 13-2 de Candela Molina y Gabriel Crespi ante Paraguay en petanca mixta, mientras que a lo largo de la tarde habrá actividad en boxeo, pentatlón moderno, ciclismo de ruta, esgrima y las semifinales de Esports en Valorant. Toda la jornada cuenta con seguimiento en directo a través de las señales y plataformas de TyC Sports.