Un juvenil de Atlético Tucumán representará a la Selección en los ODESUR

Los Juegos Suramericanos reunirán a ocho selecciones y Argentina compartirá grupo con Paraguay, Uruguay y Venezuela. El debut está previsto para el 17 de septiembre frente a Paraguay, luego llegará Uruguay el 19 y la fase inicial se cerrará contra Venezuela el 21. Los partidos se disputarán en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, en Rosario.