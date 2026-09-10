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Un juvenil de Atlético Tucumán representará a la Selección en los ODESUR

Leandro Olima integra la nómina para representar al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tiene 17 años, ya debutó en Primera y viene sumando protagonismo en la Reserva.

Leandro Olima, de Atlético.
Leandro Olima, de Atlético.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Leandro Olima, juvenil de Atlético Tucumán, fue convocado a la Selección Sub-19 para disputar los Juegos Suramericanos en Rosario a partir del 17 de septiembre.
  • El atacante de 17 años debutó en Primera con 16 en 2024 y consolidó su crecimiento como figura en la Reserva del Decano tras un destacado paso goleador en inferiores.
  • Integrar el plantel junto a promesas de clubes europeos y grandes de Argentina consolida su proyección internacional y reafirma el trabajo formativo de Atlético Tucumán.
Resumen generado con IA

Atlético tendrá representación en la Selección Argentina Sub-19. Leandro Olima fue incluido en la convocatoria del combinado juvenil para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una nueva oportunidad internacional para uno de los proyectos surgidos de las inferiores del “Decano”.

Olima tiene 17 años y nació el 14 de septiembre de 2008 en Yerba Buena. Su recorrido se desarrolló prácticamente por completo dentro de Atlético y su crecimiento fue acelerado: llegó a Reserva cuando todavía transitaba las categorías juveniles y en diciembre de 2024 consiguió debutar oficialmente en Primera, con apenas 16 años. 

Su evolución había llamado la atención desde bastante antes. En Octava convirtió ocho goles actuando como extremo o enganche y repitió esa cantidad en apenas 13 partidos de Séptima, rendimiento que aceleró su promoción a Reserva. 

Un juvenil de Atlético Tucumán representará a la Selección en los ODESUR

El crecimiento de Olima en Atlético Tucumán

Durante 2026, Olima continuó ganando espacio. Fue uno de los juveniles promovidos desde Reserva al plantel profesional a comienzos de la temporada y paralelamente siguió teniendo participación en el Torneo Proyección. 

Uno de sus momentos destacados llegó en julio. Atlético comenzó el Clausura de Reserva derrotando 2-1 a Aldosivi en Ojo de Agua y Olima convirtió de cabeza el gol que completó la remontada. También había marcado en el triunfo 3-1 frente a Godoy Cruz durante el Apertura.

Ahora llegará una nueva experiencia con la camiseta argentina. La convocatoria difundida por la Selección Sub-19 incluye al juvenil “Decano” junto con futbolistas de Boca, River, Argentinos Juniors, San Lorenzo y también proyectos que se desempeñan en Europa, como Nicolás Marcipar, del Barcelona, y Bruno Galassi, de Lazio.

Los Juegos Suramericanos reunirán a ocho selecciones y Argentina compartirá grupo con Paraguay, Uruguay y Venezuela. El debut está previsto para el 17 de septiembre frente a Paraguay, luego llegará Uruguay el 19 y la fase inicial se cerrará contra Venezuela el 21. Los partidos se disputarán en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, en Rosario.

Para Olima será otro paso dentro de un crecimiento que comenzó en las inferiores de Atlético, lo llevó a debutar en Primera con apenas 16 años y que ahora lo pone nuevamente dentro de la órbita de las selecciones juveniles argentinas.

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