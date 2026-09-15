El duro camino que tiene por delante San Martín: qué necesita para llegar al Reducido de la Primera Nacional

Al equipo le quedan siete partidos y 21 puntos en juego. Y allí aparece uno de los principales datos que explican la dificultad del tramo final: seis de esos siete rivales tienen, como mínimo, 39 puntos en la tabla actual. Atlético de Rafaela, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro, Atlanta, Midland y Colegiales están por encima o muy cerca de San Martín. El único que aparece por debajo es Quilmes, con 35 unidades. Es decir, casi todo lo que queda estará atravesado por enfrentamientos contra equipos que también pelean por objetivos importantes.