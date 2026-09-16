Tres generaciones y un mismo sueño: los Cerrutti quieren hacer historia en Cardenales

Resumen para apurados
- Ignacio y Cipriano Cerrutti juegan juntos en la Primera de Cardenales Rugby Club en 2024 con el objetivo de consagrarse campeones y continuar el legado de su familia.
- Como tercera generación ligada al club, ambos rugbistas crecieron en la institución y llegaron al plantel superior tras recorrer caminos formativos diferentes.
- La consolidación de ambos en el equipo busca coronar la tradición dinástica en el club con un título histórico en los torneos regionales y del interior.
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