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Tres generaciones y un mismo sueño: los Cerrutti quieren hacer historia en Cardenales

Ignacio y Cipriano representan la tercera generación de una familia ligada al “Purpurado”. Crecieron en el club, llegaron a Primera por caminos distintos y hoy comparten cancha con un sueño: ser campeones juntos.

Ignacio y Cipriano Cerrutti comparten plantel de Primera desde 2024.
Ignacio y Cipriano Cerrutti comparten plantel de Primera desde 2024. Matías Vieito/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ignacio y Cipriano Cerrutti juegan juntos en la Primera de Cardenales Rugby Club en 2024 con el objetivo de consagrarse campeones y continuar el legado de su familia.
  • Como tercera generación ligada al club, ambos rugbistas crecieron en la institución y llegaron al plantel superior tras recorrer caminos formativos diferentes.
  • La consolidación de ambos en el equipo busca coronar la tradición dinástica en el club con un título histórico en los torneos regionales y del interior.
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