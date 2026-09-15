Cartas de lectores: ángeles de tiza y papel

Tienen dones, atributos y bendiciones divinas por ser: (M)ujer maravillosa, majestuosa, madre, magistral, madrina, mágica, manantial y múltiple. (A)morosa, amiga, abnegada, administradora y audaz. (E)xigente, empática, encantadora, educadora, elocuente, eficaz, emprendedora, enderezadora, esforzada, estricta y exigente. (S)abia, sacrificada, sagaz, salvadora, seductora , sencilla, serena, sensible, severa, sistemática, sociable y sonriente. (T)rabajadora, tajante, talentosa, técnica, temerosa, tenaz, terminante, titánica, tolerante, torera, trampolín y triunfadora. (R)esponsable, razonable, radiante, rebelde, recia, recíproca, recta, reflexiva, respetuosa, rigurosa, romántica y reina. (A)ctiva, acogedora, actualizada, agraciada, alegre, audaz, angelical y amable. En toda su vida con su ejemplo y forma de actuar, nos enseñaron y explicaron el significado de cada una de estas palabras, y su aplicación en cada circunstancia de nuestras vidas. Con una letra de este bello ramillete de alabanzas, formaré una mágica palabra del único ser humano capaz de albergar tantos merecimientos; maestra o la “seño”, todas son ¡ángeles de tiza y papel! Dios les puso un corazón inmenso, son universales y nuestras las hicimos. Llegue este homenaje a mi maestra de la vida, la “señorita Nelly”, maestra de maestras, que empezó su carrera docente en Cachi Yaco, (llegaban a lomo de mula), Los Puestos, Estación Aráoz, escuela El Palomar, Matienzo y Lola Mora. Como maestra y directora, y también como profesora de ciencias biológicas. Hoy ya jubilada ejerce el oficio de abuela feliz. A todas ellas ¡espero que haya pasado un feliz día del maestro/a!