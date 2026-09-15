La discusión sobre la inteligencia artificial suele quedar atrapada entre dos extremos: quienes la presentan como la gran solución para los problemas del futuro y quienes advierten que estamos construyendo una tecnología que puede terminar escapando de nuestro control. Probablemente ninguna de las dos posiciones, por sí sola, alcance para entender lo que está sucediendo. La pregunta importante no es si debemos aceptar o rechazar la IA, sino cómo queremos desarrollarla y para qué queremos utilizarla.
Hay razones suficientes para valorar sus posibilidades. En educación, por ejemplo, la inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria si ayuda a aprender idiomas, practicar de manera autónoma, acceder a explicaciones personalizadas o desarrollar nuevas habilidades. Pretender limitarla en estos casos sería ignorar una realidad: los estudiantes ya la utilizan y continuarán haciéndolo. El verdadero desafío consiste en evitar que lo hagan a escondidas, sin criterios y sin acompañamiento.
Allí aparece una primera responsabilidad humana. La IA puede producir respuestas rápidamente, pero no reemplaza la capacidad de una persona para formular preguntas, verificar información, interpretar un resultado o comprender sus consecuencias. Una máquina puede ayudar a pensar, pero no debería convertirse en una excusa para dejar de hacerlo.
El problema se vuelve más delicado cuando la tecnología adquiere autonomía. Los episodios reportados durante pruebas de sistemas avanzados, con modelos que accedieron a internet o realizaron acciones para las que no habían sido autorizados, muestran que no alcanza con confiar en que los desarrolladores podrán anticipar todas las situaciones. Si quienes están en la primera línea de esta revolución admiten que el ritmo de avance puede superar la capacidad de comprender sus riesgos, la advertencia merece ser tomada en serio.
Eso no significa detener el progreso. Significa ponerle condiciones.
La carrera entre las grandes compañías tecnológicas introduce, además, una contradicción evidente. Todos pueden reconocer que hace falta mayor seguridad, pero nadie quiere ser el primero en reducir la velocidad mientras los demás continúan avanzando. Allí es donde la responsabilidad empresarial debe complementarse con reglas públicas, controles independientes y acuerdos internacionales. La seguridad no puede quedar librada exclusivamente a la buena voluntad de quienes tienen enormes inversiones en juego.
También sería ingenuo suponer que toda propuesta de regulación es necesariamente desinteresada. Las reglas pueden ser utilizadas para proteger a la sociedad, pero también para consolidar posiciones dominantes o dificultar la competencia. Por eso el debate necesita transparencia y vigilancia: ni una industria sin límites ni una regulación diseñada por quienes serán sus principales beneficiarios.
¿Hacia dónde vamos? La respuesta todavía no está escrita. Lo que sí parece claro es que la IA está siendo parte creciente de la educación, el trabajo, la información y la vida cotidiana. Por eso la discusión no puede reducirse a máquinas cada vez más poderosas. Debe concentrarse en sociedades capaces de utilizarlas con criterio.
El desarrollo responsable exige aceptar que no todo lo técnicamente posible es necesariamente conveniente. Hace falta avanzar, pero también saber cuándo detenerse, revisar, corregir y volver a empezar. La inteligencia artificial puede ser una herramienta formidable. El peligro aparece cuando se pretende que sea también quien establezca los límites.
La tecnología puede ayudarnos a construir el futuro. La decisión sobre qué futuro queremos seguir siendo capaces de tomar debe permanecer en manos de las personas.