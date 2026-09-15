El problema se vuelve más delicado cuando la tecnología adquiere autonomía. Los episodios reportados durante pruebas de sistemas avanzados, con modelos que accedieron a internet o realizaron acciones para las que no habían sido autorizados, muestran que no alcanza con confiar en que los desarrolladores podrán anticipar todas las situaciones. Si quienes están en la primera línea de esta revolución admiten que el ritmo de avance puede superar la capacidad de comprender sus riesgos, la advertencia merece ser tomada en serio.