Atlético Tucumán y otro viaje por la Copa Argentina: cuánto cuesta acompañar al “Decano” a Buenos Aires

Resumen para apurados
- Hinchas de Atlético Tucumán viajarán este miércoles a Buenos Aires para alentar al equipo ante Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina.
- Es la tercera travesía de más de 1.000 km del año. Los traslados rondan los $100.000 y las entradas, a $60.000, solo se vendieron de forma presencial en Tucumán sin opción online.
- Pese a las quejas por las fallas de organización en un certamen federal, la ilusión de clasificar a semifinales impulsa a los simpatizantes a repetir una campaña histórica.
Para los hinchas de Atlético Tucumán parece no haber respiro. Apenas pasaron unas horas de la derrota frente a River y, mientras todavía se intenta digerir el trago amargo de aquel gol agónico, el calendario obliga a pasar página. Y rápido. La expectativa ayuda: el “Decano” enfrentará este miércoles a Independiente Rivadavia, desde las 19, por los cuartos de final de la Copa Argentina, y los fanáticos ya ultiman la logística para volver a acompañarlo, esta vez en Buenos Aires.
El entusiasmo y las ganas de estar son enormes, pero las dificultades también. Sobre todo porque será la tercera travesía consecutiva de más de 1.000 kilómetros en el certamen: los cruces anteriores se disputaron en el estadio Marcelo Bielsa, de Rosario, mientras que esta vez el destino será el Eduardo Gallardón, cancha de Los Andes.
“Siempre antes de salir a la ruta aparecen los nervios. Primero, porque queremos traer un buen resultado. Después, porque queremos que salga todo bien, que pueda viajar la mayor cantidad de gente posible y, sobre todo, que podamos ir y volver bien, porque la ruta es difícil”, cuenta Walter Ontivero, hincha y uno de los organizadores habituales de los viajes del “Decano”.
Cada vez cuesta más
La cuestión económica aparece rápidamente. “Hay muchas más consultas para este viaje, pero está difícil. Cada vez cuesta más por un montón de situaciones. Nos toca viajar mucho, son muchos días de trabajo y no todos tienen la posibilidad de faltar una vez por mes. Yo me saco el sombrero por la gente que comparte esta locura y hace el esfuerzo, aunque seguramente todos tenemos otras prioridades. A veces el corazón puede más que la razón”, explica Ontivero, integrante de la “Banda de los Flaches”, que ofrece el traslado a $110.000, sin entrada incluida. Las generales cuestan $60.000 y se venderán hasta este lunes, de 11 a 18, en el José Fierro.
Maira Gramajo, otra de las encargadas de organizar colectivos, describe una situación similar. “Este se está haciendo difícil. Venimos de viajes seguidos, de hacer gastos importantes y ahora, pocos días después, hay que volver a salir. Para todos está muy pesado. Yo misma estoy en una situación bastante ajustada, pero le ponemos el pecho porque esto nos gusta, nos gusta estar y queremos acompañar. Por eso seguimos peleándola hasta último momento”, cuenta.
En su caso, después de negociar los costos hasta última hora, logró reducir el valor del traslado a $95.000. La salida está prevista para esta noche, al igual que la de buena parte de los colectivos que emprenderán el largo viaje hacia Buenos Aires.
Una dificultad extra
Como si los kilómetros y los costos no fueran suficientes, apareció otro inconveniente. La organización dispuso que las entradas para la parcialidad de Atlético se comercializaran únicamente en Tucumán, sin venta en Buenos Aires ni una alternativa digital. La decisión complicó especialmente a los hinchas que viven en otras provincias y pretenden asistir directamente al partido.
El planteo llegó al plano institucional. Williams Fanlo, dirigente de Atlético y secretario de la Subsecretaría Jurídica, explicó que la situación ya había sido advertida después del anterior encuentro de Copa Argentina.
“Esto viene a raíz del partido pasado en Rosario, cuando jugamos con Independiente. La parcialidad de Atlético no tenía habilitada una boletería y la de Independiente sí. Si nosotros no hubiésemos tenido un vínculo con los directivos de Newell’s y con la gente que trabaja en el club, mucha gente no habría podido comprar su entrada”, explicó.
Fanlo recordó que aquel inconveniente obligó a buscar soluciones improvisadas para los simpatizantes que llegaban desde distintos puntos del país. “Hay tucumanos que viven en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, hay peñas, socios transeúntes y muchísima gente que sigue a Atlético desde otros lugares. Llegan al partido y se encuentran con que no tienen cómo comprar una entrada. Y encima ni siquiera existe una venta online o digital que permita resolverlo rápidamente”, señaló.
El dirigente aseguró que el tema fue planteado dentro de la institución y cuestionó la falta de alternativas. “Me parece ilógico. Estamos hablando de un torneo que se dice federal, que ya se juega hace años y de un club que ya demostró en una final que puede movilizar muchísima gente, incluso hasta Mendoza. Atlético ya llenó estadios en el interior. Tener que estar padeciendo este tipo de cuestiones organizativas no tiene demasiado sentido”, sostuvo.
La ilusión puede más
Sin embargo, ninguna de esas dificultades parece suficiente para apagar la expectativa. Después de calcular kilómetros, permisos laborales, gastos y entradas, aparece aquello que explica por qué tantos vuelven a subirse a un colectivo apenas unos días después del viaje anterior. “El hincha siempre tiene esa esperanza y esa fe de querer llegar a una final. Nosotros ya tenemos la experiencia de haber jugado una y queremos que se repita. En lo personal, anhelo muchísimo esta Copa. Te diría que es lo que más deseo”, admite Ontivero.
Y ahí aparece, quizás, la explicación más sencilla para todo lo anterior. La ruta vuelve a ser larga, el bolsillo está cada vez más ajustado y la logística presenta dificultades. Pero Atlético está a un partido de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Para muchos, alcanza con eso para volver a hacer las cuentas, acomodar el trabajo y subirse otra vez al colectivo.