Atlético Tucumán y otro viaje por la Copa Argentina: cuánto cuesta acompañar al “Decano” a Buenos Aires

Cada vez cuesta más

La cuestión económica aparece rápidamente. “Hay muchas más consultas para este viaje, pero está difícil. Cada vez cuesta más por un montón de situaciones. Nos toca viajar mucho, son muchos días de trabajo y no todos tienen la posibilidad de faltar una vez por mes. Yo me saco el sombrero por la gente que comparte esta locura y hace el esfuerzo, aunque seguramente todos tenemos otras prioridades. A veces el corazón puede más que la razón”, explica Ontivero, integrante de la “Banda de los Flaches”, que ofrece el traslado a $110.000, sin entrada incluida. Las generales cuestan $60.000 y se venderán hasta este lunes, de 11 a 18, en el José Fierro.