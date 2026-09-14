Una campeona sufrió una incontinencia durante una prueba de Hyrox, siguió compitiendo y desató un escándalo mundial

Una situación inesperada durante una competencia de Hyrox en Beijing, China, abrió un fuerte debate sobre los límites que existen en el deporte de alto rendimiento y, sobre todo, sobre las condiciones sanitarias a las que pueden quedar expuestos los atletas. La protagonista fue la australiana Joanna Wietrzyk, actual campeona mundial de su categoría, quien sufrió una incontinencia intestinal durante la prueba, decidió continuar y terminó quedándose con el primer puesto.