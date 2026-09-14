21K de LA GACETA: los chequeos y cuidados que recomienda una cardióloga antes de correr

Correr 21 kilómetros no empieza cuando suena la largada. Las semanas de entrenamiento previas también someten al organismo a exigencias importantes y, por eso, prepararse para los 21K de LA GACETA, que se realizarán el 11 de octubre, implica bastante más que acumular kilómetros. Agustina Abalsa conoce las dos caras de esa preparación. Es cardióloga y deportóloga, pero también corredora. Desde esa doble experiencia advierte que el primer paso debe darse antes de aumentar las cargas: conocer el estado de salud.