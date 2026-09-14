Problemas del pavimento en la Mate de Luna

Se habló entonces del derrame de líquidos de la esquina con Castro Barros, problema que se repite cada cierto tiempo, después de cada arreglo, desde hace al menos cuatro décadas. Ahora en ese lugar no hay líquidos sobre el pavimento, pero dos levantamientos de placas del cemento dan motivo a golpes en la estructura de los vehículos o a frenadas de riesgo que podrían generar accidentes. Un peligro similar se da dos cuadras hacia el Oeste, a unos 50 metros antes de llegar a la avenida América, donde un levantamiento de dos placas da lugar a obligadas frenadas de los vehículos. Ese detalle fue mencionado hace un año en el editorial y aunque no se han dado a conocer informes sobre choques en ese sitio, es de suponer que al menos se dan cotidianamente sustos, roces y molestias.