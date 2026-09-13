En la urgencia, San Martín encontró las respuestas

Necesitaba ganar después de algunos partidos en los que el equipo había dejado más dudas que certezas. Necesitaba ganar porque cada fecha empezaba a pesar un poco más. Pero sobre todo necesitaba ganar también después de las declaraciones de Nicolás Ferreyra, que pusieron sobre la mesa algo que en La Ciudadela se viene discutiendo desde hace tiempo: la falta de una base, la dificultad para construir un equipo y esa sensación de que cada torneo obliga a empezar casi de cero. Y el “Santo” ganó y goleó.