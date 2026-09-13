DeportesFútbol

Sin tiempo para lamentos: Atlético Tucumán dio vuelta la página y ya piensa en el cruce copero

Tras la dolorosa caída ante River, el plantel retomó los entrenamientos sin descanso en Ojo de Agua. El cruce del miércoles ante Independiente Rivadavia se transformó en el gran objetivo: el desgaste acumulado, la palabra de los volantes y el plan de Falcioni.

DESGASTE Y ENFOQUE. Leonel Vega batalla en la mitad de la cancha ante River; el volante reconoció el cansancio físico, pero remarcó que la cabeza ya está puesta en los cuartos de final.
DESGASTE Y ENFOQUE. Leonel Vega batalla en la mitad de la cancha ante River; el volante reconoció el cansancio físico, pero remarcó que la cabeza ya está puesta en los cuartos de final. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El plantel de Atlético Tucumán retomó este domingo los entrenamientos en su complejo para preparar el cruce de Copa Argentina tras caer agónicamente ante River Plate.
  • El equipo llega con fuerte desgaste físico y mental luego de jugar más de 80 minutos con un hombre menos frente al "Millonario", sufriendo el 2-1 definitivo en el minuto 91.
  • El miércoles buscará avanzar a semifinales ante Independiente Rivadavia en Los Andes, torneo clave que representa su mayor chance de título y clasificación internacional.
Resumen generado con IA

Esta mañana, en el complejo José Salmoiraghi no hubo jornada libre ni margen para digerir el golpe. Mientras las declaraciones de Julio César Falcioni contra el arbitraje todavía se comentaban en todo el club, el plantel de Atlético Tucumán ya estaba otra vez con la ropa de entrenamiento puesta: no hay tiempo para lamentarse con una final a la vuelta de la esquina.

La práctica dominical dividió cargas. Aquellos futbolistas que no fueron titulares frente a River sumaron minutos de fútbol en espacios reducidos, mientras que los que disputaron el grueso del encuentro realizaron tareas exclusivamente regenerativas: caminaron alrededor del campo y varios pasaron por la camilla de los masajistas para empezar a aliviar las piernas.

El dolor por la caída 2-1 en el minuto 91 fue profundo. El “Decano” había hecho un partido tácticamente sólido, jugando más de 80 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Franco Nicola, y la derrota final dejó una sensación de injusticia. Sin embargo, el vestuario entendió el mensaje de dar vuelta la página rápido. “Nos vamos con una bronca bárbara, con un dolor amargo porque se nos escapó al último por un detalle. Pero a partir de ahora nosotros ya tenemos la cabeza puesta en el miércoles, que es una final para nosotros”, resumió Leonel Vega.

El antídoto copero

Este miércoles, a las 19 y en el estadio de Los Andes, Atlético buscará meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Ahí está el principal incentivo para dejar atrás el enojo: la competencia se convirtió en el gran objetivo del año, no solo por el prestigio de llegar a una definición y a la clasificación internacional, sino porque en ese certamen de eliminación directa el equipo de Falcioni tuvo sus mejores producciones de la temporada, como las goleadas ante Talleres e Independiente. “Sabemos que en tres partidos estás jugando una final; tenés tres partidos para salir campeón y clasificarte a una copa. Para nosotros es importantísimo”, remarcó el volante central.

La factura del esfuerzo

El interrogante que queda en 25 de Mayo y Chile no es de convicción, sino de desgaste físico. Correr detrás de la pelota con inferioridad numérica ante un rival de la jerarquía de River exigió un esfuerzo enorme. “Con uno menos tenés que correr el doble. Parecía que a veces ellos dos jugadores de más”, graficó Vega sobre el trabajo que debió sostener junto a Lautaro Godoy y el ingresado Julián Fernández para tapar huecos en el círculo central.

A ese esfuerzo físico se le sumó el cansancio mental. El propio Godoy, uno de los futbolistas más lúcidos de la tarde, lo admitió  tras el final: “Creo que estamos un poco agotados, más que nada mentalmente. Pero tenemos varios días para pensar y tratar de cambiar el chip”.

El cronograma no da tregua: el plantel se entrenará hoy y mañana en turno matutino, y a las 15.30 viajará en avión hacia Buenos Aires para quedar concentrado en suelo porteño. En cuanto a los nombres, Falcioni no tocaría nada en el once inicial, convencido de respaldar a la misma base que dio la cara el viernes. La duda pasa por saber si el equipo llegará en plenitud al compromiso en Lomas de Zamora. Enfrente estará la “Lepra” mendocina, con más horas de descanso, campeón defensor del torneo y actual líder de la tabla anual. Atlético mostró contra River que le sobra carácter para competir en la adversidad; ahora el desafío será que las piernas respondan para meterse entre los cuatro mejores y prolongar el sueño.

Temas Club Atlético TucumánAtlético TucumánLautaro GodoyLeonel Vega
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Cuando me c..., me doy cuenta enseguida”: Falcioni explotó contra el arbitraje tras la derrota ante River

“Cuando me c..., me doy cuenta enseguida”: Falcioni explotó contra el arbitraje tras la derrota ante River

Lo más popular
Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315
1

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo
2

¿La IA nos va a matar a todos? la verdad detrás de la cortina de humo

Gladys La Bomba Tucumana evalúa cerrar su local de empanadas en Recoleta: “Está costando un montón salir adelante”
3

Gladys La Bomba Tucumana evalúa cerrar su local de empanadas en Recoleta: “Está costando un montón salir adelante”

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo
4

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

5

Cartas de Lectores I: Jesús Amenábar, un médico con mayúscula

Ranking notas premium
Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027
1

Jaldo frente a Manzur y Alfaro: emociones y acciones rumbo a 2027

La conversación y el ruido
2

La conversación y el ruido

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027
3

Las claves en el debate por la candidatura de Jaldo para 2027

Educación: 10 temas más importantes que las pruebas PISA
4

Educación: 10 temas más importantes que las pruebas PISA

Recuerdos fotográficos: 1932. La confitería que le dio el nombre a la esquina Floresta
5

Recuerdos fotográficos: 1932. La confitería que le dio el nombre a la esquina Floresta

Más Noticias
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Es por ahí, Franco: sólido y veloz, el mejor “del resto” en Madrid

Es por ahí, Franco: sólido y veloz, el mejor “del resto” en Madrid

¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Agropecuario?

¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Agropecuario?

La final de Gran Hermano Generación Dorada será en dos días: cuándo y cómo será

La final de Gran Hermano Generación Dorada será en dos días: cuándo y cómo será

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

Un nuevo atajo para evitar el caos del Camino del Perú: la conexión informal que podría aliviar la ruta 315

¿Adiós a los escenarios?: Gladys La Bomba Tucumana analiza dejar la música para dedicarse a la política

¿Adiós a los escenarios?: Gladys "La Bomba Tucumana" analiza dejar la música para dedicarse a la política

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

Ciro y Los Persas sorprendió en el Norte Rock con un homenaje a la Selección y a las Islas Malvinas

Comentarios