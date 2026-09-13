Sin tiempo para lamentos: Atlético Tucumán dio vuelta la página y ya piensa en el cruce copero

El antídoto copero

Este miércoles, a las 19 y en el estadio de Los Andes, Atlético buscará meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Ahí está el principal incentivo para dejar atrás el enojo: la competencia se convirtió en el gran objetivo del año, no solo por el prestigio de llegar a una definición y a la clasificación internacional, sino porque en ese certamen de eliminación directa el equipo de Falcioni tuvo sus mejores producciones de la temporada, como las goleadas ante Talleres e Independiente. “Sabemos que en tres partidos estás jugando una final; tenés tres partidos para salir campeón y clasificarte a una copa. Para nosotros es importantísimo”, remarcó el volante central.