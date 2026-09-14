Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 14 de septiembre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 5 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Por qué el olfato es la puerta de entrada para una buena amistad ¿Hemorroides? Los tips para que la crisis sea lo más llevadera posible en casa La enseñanza basada en la neurodivergencia beneficia a todo el aula Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital Ranking notas premium Jaldo en un distrito radical, semana clave para la UCR y ¿un debate Catalán vs Manzur? ¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos? Sexualmente hablando: corazón roto, más que una metáfora para hablar de dolor emocional El cine nacional volvió con premios del Festival de Venecia La evolución de los espejos de los telescopios