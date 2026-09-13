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Suspenso y tensión en Netflix: "El club gastronómico", la miniserie neerlandesa que triunfa en Argentina

Con siete episodios de drama psicológico, la ficción dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar expone el misterio tras un trágico incendio que destruye la fachada idílica de un selecto grupo de amigos.

Suspenso y tensión en Netflix: El club gastronómico, la miniserie neerlandesa que triunfa en Argentina
Fuente: Netflix
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • La miniserie neerlandesa "El club gastronómico" se posicionó recientemente entre lo más visto de Netflix en Argentina gracias a su atrapante trama de suspenso policial.
  • Dirigida por Dana Nechushtan y basada en el libro de Saskia Noort, la ficción de siete capítulos relata la caída de un grupo de amigos de élite tras un incendio fatal.
  • El éxito de la producción confirma la creciente demanda del público local por thrillers psicológicos europeos breves dentro de los catálogos de streaming.
Resumen generado con IA

El catálogo del gigante del streaming incorporó recientemente "El club gastronómico", una miniserie que logró ubicarse entre los contenidos más vistos en Argentina. La propuesta atrapa a los espectadores mediante una combinación intensa de drama y suspenso psicológico. Esta historia consta de siete episodios ideales para disfrutar durante un fin de semana.

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La realización neerlandesa estuvo a cargo de las directoras Dana Nechushtan y Margien Rogaar, con creación de Dorien Goertzen. El relato audiovisual adapta la célebre novela homónima escrita por Saskia Noort. Su trama se traslada rumbo a la apacible localidad de Bergen, sitio donde una familia busca comenzar una etapa distinta.

Un círculo exclusivo marcado por los lujos y el peligro

La protagonista llamada Karen logra incorporarse rápidamente a un círculo cerrado de parejas adineradas. Las reuniones frecuentes giran en torno a cenas sofisticadas caracterizadas por la ostentación y las apariencias. A simple vista, el colectivo social proyecta una imagen de amistad inquebrantable.

La estructura idílica colapsa cuando una residencia lujosa arde repentinamente en llamas. En medio de aquel siniestro trágico muere Evert, uno de los miembros más prominentes del selecto ambiente. Por milagro, la esposa del hombre junto a sus pequeños logran ponerse a salvo del fuego.

Secretos y sospechas en medio de la investigación

El incidente despierta desconfianza entre las autoridades policiales a medida que surgen indicios extraños. La mirada de las pesquisas recae sobre Karen, quien queda ubicada en la parte central de las dudas. Al profundizar en los sucesos, la mujer descubre que el vínculo cercano escondía graves falsedades.

Cada personaje guarda secretos oscuros que amenazan con salir a la luz en cualquier momento. Decidida a revelar el misterio, la investigadora aficionada arriesga su propia tranquilidad personal. Esta tensión constante convierte al thriller en una de las sorpresas más cautivantes de la plataforma.

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