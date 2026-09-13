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Café: qué alimentos conviene evitar junto a esta bebida, según especialistas

Aunque el café tiene múltiples beneficios, algunas combinaciones pueden dificultar la absorción de nutrientes o aumentar las molestias digestivas. Qué recomiendan los especialistas.

Las comidas con las que no deberíamos acompañar el café.
Las comidas con las que no deberíamos acompañar el café.
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en nutrición advierten que tomar café junto a ciertos alimentos afecta la absorción de hierro y calcio o agrava molestias digestivas.
  • La cafeína acelera la digestión e interfiere con nutrientes clave tras ingerir legumbres o grasas; por eso recomiendan esperar entre 30 y 60 minutos.
  • Modificar los tiempos de consumo previene cuadros de anemia y malestar estomacal, permitiendo aprovechar los beneficios del café sin riesgos a la salud.
Resumen generado con IA

Su sabor y su efecto estimulante hicieron del café una de las bebidas preferidas a nivel global. Además de su capacidad para aportar energía, diferentes investigaciones lo vincularon con una menor mortalidad por todas las causas y con un menor riesgo de algunas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, la diabetes y determinados tipos de cáncer.

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Pero sus posibles beneficios no significan que pueda combinarse indistintamente con cualquier alimento. De acuerdo con especialistas en nutrición, hay determinadas situaciones en las que conviene prestar atención al momento en que se consume y a los alimentos que lo acompañan.

Por qué algunos alimentos no combinan bien con el café

La cafeína presente en el café puede interactuar con determinados nutrientes, especialmente con el hierro, el calcio y la vitamina C, y afectar su aprovechamiento por parte del organismo.

La nutricionista Ruth García, responsable de Proyectos del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (Codinucova), explicó que esta interacción puede ser relevante, por ejemplo, cuando se consume café inmediatamente después de una comida rica en hierro.

Uno de los casos mencionados por la especialista es el de las lentejas. Tomar café justo después de consumirlas puede dificultar que el organismo absorba la totalidad del hierro presente en este alimento.

Por este motivo, las personas que presentan deficiencia de hierro o anemia deberían prestar especial atención a la separación entre las comidas y el consumo de café.

García recomienda esperar entre 30 minutos y una hora después de comer antes de tomar esta bebida cuando existe una deficiencia de hierro. Como alternativa, menciona aguas infusionadas con limón o jengibre, debido a su contenido de vitamina C, que puede favorecer la absorción del hierro presente en alimentos de origen vegetal.

Qué comidas pueden generar molestias si se acompañan con café

Además de la interacción con determinados nutrientes, el café puede intensificar algunas molestias digestivas en personas que ya presentan problemas de este tipo.

  • Alimentos picantes

La cafeína, además, estimula y acelera la digestión, lo que puede influir en la absorción de algunos micronutrientes, entre ellos el hierro y el calcio.

  • Comidas con alto contenido de grasas

No obstante, la especialista aclara que este efecto resulta especialmente relevante en personas con trastornos digestivos.

Un ejemplo son quienes presentan problemas de vesícula y tienen dificultades para digerir las grasas. En estos casos, tomar café inmediatamente después de una comida abundante en este tipo de nutrientes puede aumentar las molestias.

Por lo tanto, no se trata de eliminar necesariamente estos alimentos de la alimentación cotidiana, sino de prestar atención a cómo responde cada organismo y al momento en que se consume el café, especialmente cuando existen deficiencias nutricionales o problemas digestivos.

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