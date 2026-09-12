Dos Pumas en Yerba Buena: la mirada de Escalante y el regreso de Boffelli

Consumada la victoria visitante, Boffelli se acercó a la tribuna para pedir disculpas por su reacción. Con la camiseta número 21 todavía empapada, el rosarino bajó los decibeles del cruce: “Tengo que entender que un poco es el folclore, que te canten quiere decir que quizás para ellos soy importante. Yo la verdad le quiero pedir perdón a toda la gente porque no tengo que reaccionar. Son muchas emociones que se ponen en juego y casi lo perdemos al partido, entonces me saqué... pero nada, no tengo por qué reaccionar”.