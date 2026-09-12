Salarios judiciales: un gremio denuncia diferencias de hasta 17 veces entre trabajadores y jueces y prepara nuevas medidas de lucha

Resumen para apurados
- La Federación Judicial Argentina resolvió el 11 de septiembre en Buenos Aires profundizar su plan de lucha ante el congelamiento paritario y la disparidad salarial con los jueces.
- El gremio denunció que un ingresante cobra hasta 17 veces menos que un juez superior, en un marco de paritarias frenadas y huelgas activas en varias provincias del país.
- La FJA convocará a un plenario nacional virtual para definir nuevas protestas y mantendrá sus reclamos laborales y previsionales ante la OIT y la CIDH.
La Federación Judicial Argentina (FJA) resolvió profundizar su Plan Nacional de Lucha por la negociación colectiva y las paritarias judiciales. La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo Superior y la Mesa Directiva Nacional que se realizó el 10 y 11 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro reunió a dirigentes y delegaciones de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, La Pampa y Nación. También se analizó la situación de otras provincias que atraviesan conflictos gremiales y cuyas representaciones no pudieron participar de manera presencial.
Durante la reunión, el secretario general de la FJA, Matías Fachal, presentó un informe sobre los salarios y el estado de las negociaciones paritarias en los distintos poderes judiciales provinciales.
“En buena parte de los sectores están virtualmente congeladas, y tenemos casos de provincias donde un ingresante cobra 16 o 17 veces menos que el presidente del tribunal superior, es inadmisible”, sostuvo Fachal.
La brecha salarial entre trabajadores y jueces
Uno de los principales reclamos de la Federación Judicial Argentina está relacionado con la desigualdad salarial dentro de los poderes judiciales.
Según planteó la organización sindical, existen jurisdicciones donde la diferencia entre los ingresos de un trabajador que recién comienza su carrera y los de las máximas autoridades judiciales puede llegar a 17 veces.
Para la FJA, esta situación se combina con el freno de las negociaciones colectivas en distintas provincias y profundiza el deterioro de los salarios de los trabajadores judiciales.
La organización reclamó respuestas de las autoridades de los poderes judiciales y de los gobiernos provinciales y volvió a colocar la negociación colectiva como uno de los principales objetivos de su plan de lucha.
Conflictos judiciales en varias provincias
Durante el encuentro nacional también se repasaron los conflictos que atraviesan los trabajadores judiciales de Santa Cruz, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Mendoza.
Las representaciones de algunas de esas provincias no pudieron viajar a Buenos Aires debido a que se encontraban participando de medidas de fuerza en sus respectivas jurisdicciones.
La FJA expresó su respaldo a esas filiales y reclamó medidas para atender los reclamos vinculados con salarios, jubilaciones y condiciones laborales.
Además, la Federación convocó a un nuevo Plenario Nacional de Trabajadores Judiciales, que se realizará de manera virtual y tendrá como objetivo discutir nuevas medidas para profundizar el Plan Nacional de Lucha.
Reclamo por los sistemas previsionales
La situación previsional también ocupó un lugar importante en la reunión. La FJA ratificó su rechazo a las reformas jubilatorias y confirmó la continuidad de su Programa Federal de Formación Gremial y Política.
La organización sindical busca articular los reclamos salariales con la defensa de los derechos previsionales de los trabajadores judiciales, en un escenario marcado por conflictos en distintas provincias.
Qué plantea la FJA sobre la inteligencia artificial
Otro de los temas incorporados a la agenda fue el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el empleo judicial.
La Federación anticipó que realizará un seguimiento de la incorporación de estas herramientas para evaluar sus efectos sobre las condiciones laborales y la salud de los trabajadores.
Desde la organización señalaron que la transformación tecnológica no debería utilizarse para deteriorar las condiciones de trabajo ni afectar los derechos laborales.
La estrategia de la Federación Judicial Argentina ante la OIT y la CIDH
La FJA también ratificó la continuidad de sus presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La estrategia busca trasladar al ámbito internacional los reclamos vinculados con la negociación colectiva y la defensa de los derechos de los trabajadores judiciales.
En la reunión también participó Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), quien invitó a las filiales de la FJA al próximo Encuentro de Pensionistas y Jubilados de América.
La FJA prepara nuevas medidas de lucha
Con las paritarias judiciales congeladas en distintas jurisdicciones y varios conflictos salariales abiertos, la Federación Judicial Argentina ratificó su decisión de profundizar la coordinación entre sus filiales.
El eje de la estrategia será la negociación colectiva, junto con los reclamos por recomposición salarial y defensa de los sistemas previsionales.
La organización sindical busca sostener una agenda federal que permita coordinar las medidas de los trabajadores judiciales de las distintas provincias, bajo la consigna de “organización, dignidad y lucha federal”.