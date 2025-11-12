Secciones
Reeligieron a una tucumana al frente de la Federación Argentina de la Magistratura

La camarista Marcela Ruiz ocupará el cargo por tercer período consecutivo.

Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

La tucumana Marcela Ruiz, vocal de la Cámara Civil y Comercial Común de Tucumán, fue reelecta por tercer período consecutivo al frente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial en el marco de las jornadas que se llevaron a cabo en la provincia de Córdoba. De esta manera, Ruiz estará al frente de la Federación hasta 2027 luego de haber sido electa por primera vez en 2021.

La elección se realizó durante las Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, uno de los eventos académico-científico-institucional de mayor relevancia del ámbito judicial que congrega a magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios de todo el país.

Ruiz, además, es coordinadora de la Comisión de Género de la Federación Latinoamericana de la Magistratura -FLAM y recientemente fue elegida como secretaria de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) durante un congreso realizado en Azerbaiyán. Allí, Ruiz presentó la investigación encomendada al grupo especial de estudio sobre los mecanismos de selección de jueces en Iberoamérica y destacó que "la forma en que elegimos a nuestros jueces define el modo en que garantizamos derechos" y agregó: "la independencia judicial no se garantiza sólo con normas, sino con prácticas transparentes y una judicatura diversa y comprometida”.

