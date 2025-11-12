Reeligieron a una tucumana al frente de la Federación Argentina de la Magistratura

Ruiz, además, es coordinadora de la Comisión de Género de la Federación Latinoamericana de la Magistratura -FLAM y recientemente fue elegida como secretaria de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) durante un congreso realizado en Azerbaiyán. Allí, Ruiz presentó la investigación encomendada al grupo especial de estudio sobre los mecanismos de selección de jueces en Iberoamérica y destacó que "la forma en que elegimos a nuestros jueces define el modo en que garantizamos derechos" y agregó: "la independencia judicial no se garantiza sólo con normas, sino con prácticas transparentes y una judicatura diversa y comprometida”.