Natación hizo historia y extendió el dominio tucumano en el Interior B

El título de Natación y Gimnasia no solamente abrió una página inédita para los “Blancos”. El triunfo 23-15 sobre Lawn Tennis en La Caldera del Parque también profundizó la huella de los clubes tucumanos en el Torneo del Interior B. Con la nueva consagración, la provincia alcanzó seis títulos y ya cuenta con cuatro campeones diferentes en la competencia.