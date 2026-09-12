Natación hizo historia y extendió el dominio tucumano en el Interior B

Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia venció 23-15 a Lawn Tennis en La Caldera del Parque y conquistó por primera vez el Torneo del Interior B de rugby en una inédita final tucumana.
- Tras superar las semifinales, ambos equipos protagonizaron la primera final 100% provincial, otorgándole a Tucumán su sexta corona histórica en este certamen nacional.
- La consagración ratifica la hegemonía de los clubes tucumanos en el rugby nacional, tras colocar a cuatro equipos en cuartos de final y retener el título por segundo año.
El título de Natación y Gimnasia no solamente abrió una página inédita para los “Blancos”. El triunfo 23-15 sobre Lawn Tennis en La Caldera del Parque también profundizó la huella de los clubes tucumanos en el Torneo del Interior B. Con la nueva consagración, la provincia alcanzó seis títulos y ya cuenta con cuatro campeones diferentes en la competencia.
El primero en abrir el camino fue Lawn Tennis. El “Benjamín” se consagró en 2004 y se convirtió en el primer representante de la provincia en levantar la copa. Después llegó el período de Huirapuca, que construyó una relación especial con el certamen y se coronó en tres oportunidades: 2009, 2012 y 2016.
Hubo que esperar nueve años para que Tucumán volviera a quedarse con el segundo torneo nacional de clubes. Tucumán Rugby cortó la sequía en 2025 y sumó su nombre a la lista de campeones. Apenas una temporada después, Natación prolongó la racha y consiguió algo todavía más importante desde su propia historia: su primera consagración a nivel nacional.
Así, el Interior B quedó en manos tucumanas por segundo año consecutivo. Además, los seis títulos provinciales quedaron repartidos entre Lawn Tennis (2004), Huirapuca (2009, 2012 y 2016), Tucumán Rugby (2025) y Natación (2026).
Pero el dominio tucumano durante esta edición había comenzado mucho antes de la final. Cuatro representantes de la provincia alcanzaron los cuartos de final: Natación, Lawn Tennis, Huirapuca y Universitario. Los cruces entre Natación-Universitario y Lawn Tennis-Huirapuca garantizaron que, como mínimo, dos clubes tucumanos continuaran en carrera.
Los ganadores fueron Natación y Lawn Tennis. Después, ambos superaron las semifinales y transformaron la definición en un asunto exclusivamente provincial. Los “Blancos” derrotaron 41-22 a Sociedad Sportiva, mientras que el “Benjamín” venció 29-24 a Paraná Rowing.
Así se produjo una final inédita: por primera vez dos clubes tucumanos quedaron frente a frente para definir al campeón del Interior B. El 23-15 terminó inclinando la copa hacia Natación, pero la edición 2026 dejó una conclusión que excede al nuevo campeón.
Tucumán no solamente volvió a ganar el Interior B. Copó los cuartos de final, colocó a dos equipos en la definición y aseguró que el trofeo permaneciera en la provincia por segundo año consecutivo. Natación puso el nombre en la copa; detrás hubo otra demostración del peso que mantiene el rugby tucumano a nivel nacional.