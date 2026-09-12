Natación venció a Lawn Tennis y conquistó el primer título nacional de su historia

La lluvia cayó con tanta fuerza que por momentos pareció querer borrar las líneas de La Caldera del Parque. El agua embarró la cancha, volvió indomable la pelota y empapó a todos. Pero hubo algo que ya nadie podrá borrar. Natación venció 23-15 a Lawn Tennis, se consagró campeón del Torneo del Interior B y conquistó el primer título nacional de su historia. Los “Blancos” entendieron antes que nadie qué exigía la tarde: golpearon temprano, defendieron cada metro como si fuera el último y tomaron el control desde el arranque. No esperaron que la final se acomodara: la llevaron hacia donde quisieron.