La reacción no alcanzó: Tucumán Rugby batalló en el barro, pero quedó eliminado ante Duendes
El "Verdinegro" pagó muy caros los errores en un primer tiempo en el que la visita construyó una ventaja decisiva de 21 a 6. Pese a una heroica embestida en el complemento bajo un diluvio y con dos tries de Juan Cruz Guzmán, el elenco de Marcos Paz cayó 21 a 18 y se despidió del torneo nacional.
Resumen para apurados
- Duendes venció 21-18 a Tucumán Rugby en Marcos Paz y avanzó en el Torneo del Interior A, tras frenar la tardía remontada del conjunto local bajo la lluvia.
- El equipo rosarino sacó una ventaja de 21-0 inicial aprovechando errores rivales; el local reaccionó con dos tries en el barro, pero no le alcanzó para empatar.
- Duendes sigue en carrera por el título nacional, mientras que Tucumán Rugby quedó eliminado y deberá enfocarse en el torneo Regional para clasificar el próximo año.
“¡Nos llevamos puesto lo que se nos ponga enfrente!”, fue la arenga de uno de los jugadores visitantes cuando el equipo se iba a los vestuarios tras el calentamiento previo. Y durante los primeros 40 minutos de los cuartos de final del Torneo del Interior A, Duendes lo cumplió al pie de la letra. El conjunto rosarino dominó de punta a punta: se impuso en el ritmo del partido y capitalizó cada grieta de Tucumán Rugby para construir una diferencia que terminaría siendo determinante.
El arranque del encuentro mostró a un “Verdinegro” incómodo y con demasiadas imprecisiones. El equipo tucumano pagó caro cada falla en la toma de decisiones. Apenas lograba ganar un scrum o insinuar un avance, sobrevenía un error de manejo, una mala recepción o una desorganización en el retroceso. La obtención tampoco aportó tranquilidad: el line se volvió un territorio esquivo donde la pelota casi nunca salía limpia.
Duendes no perdonó. Con dinamismo, juego vertical y precisión para atacar los espacios dentro de las 22 rivales, el elenco visitante marcó tres tries: los dos primeros por medio de Valentín Larrazábal, y el tercero gracias a Marcos Simioni. Castigó secuencias donde el local encadenó pérdidas y con las conversiones de Giuliano Francescangeli puso el tablero 21 a 0.
A Tucumán Rugby apenas le alcanzó para descontar con dos penales de Octavio Berarducci en medio del desconcierto general. Una tarjeta amarilla para Santiago Aguilar sobre el cierre del período inicial completó un 21 a 6 adverso que ponía la remontada muy cuesta arriba.
Empuje en el barro
El escenario en el complemento fue totalmente distinto. La llovizna se convirtió en lluvia y dejó la cancha más pesada de lo que ya estaba, con la pelota convertida en un jabón. Durante los primeros quince o veinte minutos, el juego asociado fue imposible. Entre el agua y el barro, la patada táctica al fondo dominó las acciones, con Duendes buscando consumir los minutos lejos de sus palos y el “Verdinegro” luchando contra el reloj y las condiciones climáticas.
Sin embargo, cuando la tormenta dio un respiro, Tucumán Rugby salió a buscar el partido. Con el empuje de su pack de forwards mediante line y maul, obligó a Duendes a defenderse casi todo el tiempo para frenar la embestida local.
El premio a tanta insistencia llegó promediando la etapa: Juan Cruz Guzmán apoyó un try de puro empuje tras una formación cerrada, convertido por Simón Pfister para poner el 21 a 13. Sin nada que perder, el local tuvo otra ocasión clarísima con un avance de forwards que la visita pudo frenar a centímetros de la línea de sentencia, hasta que ya en tiempo de descuento logró vulnerar el ingoal otra vez gracias a Guzmán para quedar 21 a 18 (Pfister erró la patada). No hubo tiempo para más.
El pitazo final selló la eliminación de Tucumán Rugby del certamen. Tras el encuentro, el head coach Isaías Courel no ocultó la frustración, pero rescató el valor de la entrega: “Tengo dolor porque veníamos trabajando mucho para esto. Los errores no forzados del primer tiempo nos costaron bastante caro, pero en el segundo tiempo sí me quedo con el orgullo del equipo, que fue a buscar el partido contra viento y marea”, remarcó.
“Este era un torneo lindo e importante que hace mucho no jugábamos y queríamos ganar. Ahora hay que dar vuelta la página, ajustar lo que hoy no salió bien y enfocarse en el Regional, que es otro certamen durísimo, para volver a estar acá el año que viene”, sentenció.