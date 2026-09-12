La reacción no alcanzó: Tucumán Rugby batalló en el barro, pero quedó eliminado ante Duendes

“¡Nos llevamos puesto lo que se nos ponga enfrente!”, fue la arenga de uno de los jugadores visitantes cuando el equipo se iba a los vestuarios tras el calentamiento previo. Y durante los primeros 40 minutos de los cuartos de final del Torneo del Interior A, Duendes lo cumplió al pie de la letra. El conjunto rosarino dominó de punta a punta: se impuso en el ritmo del partido y capitalizó cada grieta de Tucumán Rugby para construir una diferencia que terminaría siendo determinante.