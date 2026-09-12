Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 13 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este domingo 13 de septiembre una jornada fría e inestable en Tucumán, con lluvias aisladas y temperaturas de entre 5 °C y 10 °C.
- Las precipitaciones débiles y vientos de hasta 22 km/h persistirán durante la mañana y la tarde, configurando uno de los días más fríos del fin de semana.
- Hacia la noche las condiciones mejorarán con una baja probabilidad de precipitaciones, dando paso a un ascenso de las temperaturas al inicio de la semana.
El tiempo en Tucumán este domingo 13 de septiembre se presentará frío e inestable, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con lluvias aisladas y continuará con lloviznas durante la mañana y la tarde.
Según los datos oficiales, la temperatura mínima será de 5 °C, mientras que la máxima llegará a 10 °C, por lo que se espera una de las jornadas más frías del fin de semana.
Cómo estará el tiempo durante la madrugada y la mañana
Durante la madrugada del domingo, el cielo estará acompañado por lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 5 °C y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Por la mañana, las condiciones continuarán inestables, aunque con una menor probabilidad de precipitaciones. El SMN prevé lloviznas, con una temperatura cercana a los 8 °C y vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.
Pronóstico para la tarde y la noche en Tucumán
Durante la tarde, se mantendrá el cielo con lloviznas y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura llegará al máximo previsto de 10 °C, mientras que el viento rotará al noreste y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar. El pronóstico indica un cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10%. La temperatura volverá a descender hasta los 5 °C, con vientos leves del sudoeste.
De esta manera, el domingo 13 de septiembre tendrá como principales características el frío, las bajas temperaturas y la presencia de precipitaciones débiles durante buena parte del día. El comienzo de la próxima semana, en tanto, mostraría un ascenso de las temperaturas en Tucumán.