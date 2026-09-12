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Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 13 de septiembre

Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

EL FRÍO SERÁ CONSTANTE ESTE DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
EL FRÍO SERÁ CONSTANTE ESTE DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE LA GACETA / FOTO ANALIA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este domingo 13 de septiembre una jornada fría e inestable en Tucumán, con lluvias aisladas y temperaturas de entre 5 °C y 10 °C.
  • Las precipitaciones débiles y vientos de hasta 22 km/h persistirán durante la mañana y la tarde, configurando uno de los días más fríos del fin de semana.
  • Hacia la noche las condiciones mejorarán con una baja probabilidad de precipitaciones, dando paso a un ascenso de las temperaturas al inicio de la semana.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán este domingo 13 de septiembre se presentará frío e inestable, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con lluvias aisladas y continuará con lloviznas durante la mañana y la tarde.

Según los datos oficiales, la temperatura mínima será de 5 °C, mientras que la máxima llegará a 10 °C, por lo que se espera una de las jornadas más frías del fin de semana.

Cómo estará el tiempo durante la madrugada y la mañana

Durante la madrugada del domingo, el cielo estará acompañado por lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 5 °C y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana, las condiciones continuarán inestables, aunque con una menor probabilidad de precipitaciones. El SMN prevé lloviznas, con una temperatura cercana a los 8 °C y vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico para la tarde y la noche en Tucumán

Durante la tarde, se mantendrá el cielo con lloviznas y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura llegará al máximo previsto de 10 °C, mientras que el viento rotará al noreste y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar. El pronóstico indica un cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10%. La temperatura volverá a descender hasta los 5 °C, con vientos leves del sudoeste.

De esta manera, el domingo 13 de septiembre tendrá como principales características el frío, las bajas temperaturas y la presencia de precipitaciones débiles durante buena parte del día. El comienzo de la próxima semana, en tanto, mostraría un ascenso de las temperaturas en Tucumán.

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