Urribarri fue trasladado a una granja penal de Gualeguaychú: cómo es la cárcel donde cumple su condena
El exgobernador de Entre Ríos fue llevado a la Unidad Penal N° 9 “El Potrero”, junto con el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. El establecimiento combina seguridad con trabajo agropecuario, talleres de oficios y producción de alimentos.
Resumen para apurados
- El exgobernador Sergio Urribarri fue trasladado este viernes a la granja penal de Gualeguaychú para cumplir ocho años de prisión por causas de corrupción.
- El operativo desde Paraná ocurrió tras quedar firme la condena por peculado y desvío de pauta oficial en su gestión, causa que incluye a otros dos exfuncionarios.
- Es el primer exgobernador argentino preso con condena firme. Estará recluido hasta 2034 en un penal con régimen de reinserción laboral y tareas agropecuarias.
El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N° 9, Granja Penal “El Potrero”, de Gualeguaychú, donde cumplirá su condena por delitos vinculados con la administración fraudulenta.
El ex mandatario fue trasladado desde la Unidad Penal de Paraná junto con el ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, ex presidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, quienes también fueron condenados en la misma causa.
El operativo comenzó alrededor de las 4.30 y finalizó cerca de las 8.20, cuando los tres ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Cómo es la granja penal
La Unidad Penal N° 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Cuenta con diez pabellones para varones y uno para mujeres. La distribución de los internos se realiza de acuerdo con el tipo de causa que enfrentan, consignó Infobae.
El establecimiento funciona bajo un régimen que combina seguridad con actividades destinadas a la reinserción social a través del trabajo. Entre ellas se encuentran las tareas agropecuarias, los talleres de oficios y la producción de alimentos.
En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas y los internos participan de distintas etapas de la producción, incluida la faena y el mantenimiento de la granja. La unidad dispone de una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de alimentos al penal.
También se realizan trabajos de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de las actividades de capacitación laboral.
Uno de los proyectos particulares que funciona en el establecimiento es un taller artesanal de confección de pelotas de fútbol, instalado en la biblioteca. La iniciativa nació a partir de los conocimientos de uno de los internos y posteriormente se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.
Durante el último año, además, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para supervisar en tiempo real las áreas críticas. El sistema cuenta con domos de alta definición, cámaras ubicadas en puntos estratégicos y un dron de observación táctica.
El dispositivo permite controlar el perímetro, intervenir ante situaciones críticas, supervisar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.
Las condenas
Urribarri había sido condenado en abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a ocho años de prisión y a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
Antes de ser enviado a la Unidad Penal 9, había sido detenido en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de Paraná.
Báez y Aguilera, en tanto, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. Báez fue condenado por su intervención como funcionario, mientras que Aguilera fue considerado autor material de los delitos investigados.
Según la resolución, Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. El fallo también señala que Urribarri recuperará la libertad en abril de 2034, según el cómputo consignado en la causa.
La investigación analizó maniobras iniciadas en 2010, durante la gestión de Urribarri al frente del Gobierno entrerriano. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas con Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial.
El expediente reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos se investigó la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL y las operaciones vinculadas con la causa conocida como “Sueño Entrerriano”.
También fueron analizados contratos destinados a promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano.
La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese mismo año. En octubre de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó el recurso ante la Corte Suprema, que finalmente dejó firme el fallo.
A partir de esa resolución, el Ministerio Público Fiscal quedó habilitado para solicitar la detención inmediata de los tres condenados.
Con su ingreso a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, Urribarri se convirtió en el primer gobernador argentino en ingresar efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.