El doble femicida Pablo Laurta seguirá preso otros 100 días por el crimen del remisero
La Justicia de Entre Ríos prorrogó la prisión preventiva del uruguayo de 40 años, investigado por el homicidio de Martín Sebastián Palacio. En Córdoba, además, está acusado por los asesinatos de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, causa que ya fue elevada a juicio.
Resumen para apurados
- La Justicia de Entre Ríos prorrogó por 100 días la prisión preventiva de Pablo Laurta, acusado de asesinar al remisero Martín Palacio antes de un doble femicidio en Córdoba.
- Según la fiscalía, Laurta contrató y descuartizó a Palacio para facilitar su escape hacia Córdoba, donde luego asesinó a su expareja y a su exsuegra en octubre de 2025.
- El acusado seguirá preso en Entre Ríos mientras aguarda el juicio oral en Córdoba por el doble femicidio y la sustracción de su hijo, previsto para marzo de 2027.
La Justicia de Entre Ríos prorrogó por 100 días la prisión preventiva de Pablo Laurta, el uruguayo de 40 años detenido por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio y acusado por el doble femicidio de su ex pareja y su exsuegra en Córdoba.
La decisión fue tomada por la jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró. Laurta continuará detenido a disposición del Juzgado de Garantías N° 4, que interviene en la investigación por la muerte de Palacio.
En Entre Ríos, los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning le atribuyen el delito de homicidio criminis causa de Martín Sebastián Palacio. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el remisero había sido contratado por Laurta para trasladarlo durante el recorrido que realizó antes de viajar hacia Córdoba.
El cuerpo de Palacio fue encontrado días después. Las pericias determinaron que había sido desmembrado. Para la fiscalía, el homicidio ocurrió antes del doble femicidio y la mutilación del cuerpo habría tenido como objetivo ocultar el crimen.
Al resolver la continuidad de la prisión preventiva, Seró también tuvo en cuenta que Laurta es requerido por la Justicia de Córdoba. Por ese motivo, ordenó comunicar la resolución a la Unidad Penal de Cruz del Eje y a los tribunales que intervienen en esa provincia.
La jueza estableció además medidas para garantizar el derecho de defensa del detenido. Su abogado, Augusto Laferriere, deberá disponer de al menos 30 minutos semanales para comunicarse con Laurta mediante videollamada u otro mecanismo a distancia.
Laurta fue detenido en Gualeguaychú después de los hechos investigados. Desde entonces quedó involucrado en dos causas: una en Entre Ríos por el homicidio de Palacio y otra en Córdoba por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
El doble femicidio por el que irá a juicio
En Córdoba, Laurta está acusado de asesinar a Luna Giardina, su ex pareja, y a Mariel Zamudio, madre de la joven, en octubre de 2025. Los homicidios ocurrieron en la casa de las víctimas.
Después de los asesinatos, según la investigación, Laurta escapó con el hijo de cinco años que tenía en común con Giardina. El menor fue encontrado posteriormente sano y salvo.
La causa por el doble femicidio ya fue elevada a juicio y el debate oral comenzará el 8 de marzo de 2027.
El proceso también contempla otros hechos atribuidos a Laurta, entre ellos el incumplimiento de restricciones judiciales y la sustracción del menor.