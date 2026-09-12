“Vamos a derrotar a Milei”: el mensaje de Libres del Sur de cara a 2027

Resumen para apurados
- Libres del Sur llamó este sábado en Tucumán a derrotar a Javier Milei en 2027 y apoyó la gestión de Osvaldo Jaldo durante un acto vecinal contra el ajuste nacional.
- En el barrio Los Plátanos, Federico Masso y Gastón Gómez defendieron la presencia del Estado provincial frente a los recortes del gobierno libertario nacional.
- La agrupación busca posicionarse como un actor decisivo en el armado electoral tucumano de cara a los comicios de 2027, consolidando su alianza con el oficialismo local.
Dirigentes de Libres del Sur cuestionaron este sábado las políticas de la administración del presidente Javier Milei a nivel nacional y defendieron el modelo de gestión del gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán. Durante un encuentro con vecinos del barrio Los Platanos, ratificaron además su intención de fortalecer su presencia territorial.
“Estar presentes, estar en el territorio, estar al lado de los vecinos, nos da sorpresas como las de ayer”, señalaron desde el espacio. Según expresaron, el encuentro “demostró la fuerza de un movimiento que camina los barrios todos los días, no sólo cuando se acerca la época electoral”.
“Vamos a derrotar a Milei. Y lo vamos a derrotar con la austeridad, con la honestidad y con una decisión política clara: que se milita con el ejemplo. Por eso de cara a 2027 nos preparamos para ser un actor político decisivo en la provincia. En mayo, pero también en agosto y octubre”, afirmó el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.
En tanto, Gastón Gómez sostuvo que buscarán “profundizar el modelo de Estado presente que lleva adelante el gobernador Osvaldo Jaldo, administrando la provincia para que, en momentos difíciles, se garantice la salud, la educación, la obra pública y la asistencia social frente a la motosierra del Gobierno Nacional”, afirmó.
Finalmente, desde el espacio remarcaron que buscan diferenciarse en la manera de hacer política y ratificaron su proyección hacia 2027.
“En Libres del Sur demostramos con hechos que es posible hacer política de otra manera. Y estamos convencidos de que, en 2027 vamos a ser más libres que nunca”, concluyeron.