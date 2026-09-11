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Huracán BB se consagró campeón de la Segunda Súper Liga tras vencer a Belgrano

El “Globito” se impuso 84-73 en la final disputada en Tucumán BB, con Lucas Velázquez como figura y MVP de la definición.

CAMPEONES. Huracán BB venció 84-73 a Belgrano Cultural y Deportivo en Tucumán BB y celebró el título de la Segunda Súper Liga.
CAMPEONES. Huracán BB venció 84-73 a Belgrano Cultural y Deportivo en Tucumán BB y celebró el título de la Segunda Súper Liga. FOTO: LUCÍA PERALTA.
11 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Huracán BB se consagró campeón de la Segunda Súper Liga de básquet tras vencer 84-73 a Belgrano en el estadio de Tucumán BB, en la final del torneo provincial masculino.
  • El equipo dirigido por José García dominó el tramo final con una actuación decisiva de Lucas Velázquez, quien anotó 25 puntos y fue elegido jugador más valioso de la noche.
  • El título consolida a Huracán BB en el básquetbol tucumano, coronando una sólida campaña de la Federación provincial y posicionándolo como candidato para futuros certámenes.
Resumen generado con IA

El “Globito” derrotó 84-73 a Belgrano Cultural y Deportivo en la cancha de Tucumán BB y se consagró campeón de la Segunda Súper Liga, en la categoría Mayores Masculina, organizada por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán. Lucas Velázquez fue elegido MVP de la definición.

Huracán BB cerró de la mejor manera su participación en la Segunda Súper Liga. El conjunto del Bajo tucumano se quedó con el título después de superar a Belgrano Cultural y Deportivo por 84-73 en una final intensa y de buen nivel.

El equipo dirigido por José García supo imponer sus virtudes en los momentos decisivos y terminó marcando la diferencia ante un rival que también sostuvo el partido durante buena parte de la noche. Huracán encontró respuestas ofensivas, mantuvo la intensidad y administró mejor el cierre para asegurar la consagración.

Uno de los grandes responsables del título fue Lucas Velázquez, figura de la final y elegido MVP. Terminó con 25 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en 34 minutos, además de una valoración de 26.

Velázquez estuvo bien acompañado en el goleo por Rafael Banega Reyes, que aportó 19 puntos, Matías Yane, con 11, y Joaquín Acosta, con 10. Entre los cuatro concentraron buena parte de la producción ofensiva del campeón.

Del lado de Belgrano, dirigido por Federico Molina, el máximo anotador fue Franco Giménez Montiel, con 18 puntos. También se destacaron Saulo Bieschke, con 16; Bautista Casares, con 14; y Matías González, con 12.

Más allá de la derrota, Belgrano completó una buena campaña y llegó hasta la definición con chances concretas de quedarse con el campeonato. Sin embargo, en el partido decisivo Huracán logró sostener mejor su rendimiento y terminó celebrando una consagración merecida.

El plantel campeón estuvo integrado por Joaquín Acosta, Lautaro Salcedo, Fabrizio Manzo, Isaac Gerez, Fabricio Scistri, Jorge Carabajal, Angel Mauricio Aredes, Carlos Fernández, Luis Núñez, Lucas Velázquez, Matías Yane y Rafael Banega Reyes. El capitán fue Angel Mauricio Aredes y el entrenador, José García.

Una figura decisiva

Los números de Lucas Velázquez reflejan su peso en la final: 25 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia, 34 minutos en cancha y una valoración de 26.

Los goleadores de la final

Huracán BB: Lucas Velázquez (25), Rafael Banega Reyes (19), Matías Yane (11) y Joaquín Acosta (10).

Belgrano Cultural y Deportivo: Franco Giménez Montiel (18), Saulo Bieschke (16), Bautista Casares (14) y Matías González (12).

El plantel campeón

Huracán BB: Joaquín Acosta, Lautaro Salcedo, Fabrizio Manzo, Isaac Gerez, Fabricio Scistri, Jorge Carabajal, Angel Mauricio Aredes (capitán), Carlos Fernández, Luis Núñez, Lucas Velázquez, Matías Yane y Rafael Banega Reyes.
Director técnico: José García.

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