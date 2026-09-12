Claves para reinventarse en la tercera edad y volver a tener proyectos

Hay una pregunta que durante mucho tiempo resultaba innecesaria para muchas personas: ¿qué quiero hacer con mi vida después de cumplir los 60? Hoy, en cambio, empieza a ser una pregunta inevitable. La razón está en un dato que modifica por completo la manera de pensar la vejez: vivimos cada vez más años. Y no solamente se trata de sumar tiempo a la vida, sino de llegar a esas edades en mejores condiciones físicas, intelectuales y emocionales. Uno de los pilares para el buen envejecimiento, según los médicos, es tener siempre un propósito de vida.