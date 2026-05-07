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Video: el profundo y emotivo mensaje de Joan Manuel Serrat sobre la vejez que se volvió viral

A sus 82 años, el artista defendió el valor de la experiencia y cuestionó la discriminación hacia las personas mayores en la sociedad actual.

La profunda reflexión de Joan Manuel Serrat sobre los adultos mayores que impactó en redes La profunda reflexión de Joan Manuel Serrat sobre los adultos mayores que impactó en redes Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Joan Manuel Serrat, de 82 años, se volvió viral tras reivindicar la vejez y criticar el edadismo durante unas jornadas sobre la tercera edad en la Universitat de Barcelona.
  • El artista calificó esta etapa como el 'veranillo de la vida' y comparó la exclusión de los mayores con 'quemar libros', alertando sobre la pérdida de memoria y experiencia social.
  • El mensaje reabre el debate sobre el lugar de los adultos mayores en una sociedad obsesionada con la productividad, buscando frenar la invisibilización y el prejuicio generacional.
Resumen generado con IA

Las palabras de Joan Manuel Serrat durante unas jornadas sobre la tercera edad en Universitat de Barcelona generaron una fuerte repercusión en redes sociales y reabrieron el debate sobre el edadismo y el lugar de las personas mayores en la sociedad actual.

A sus 82 años, el artista brindó una reflexión profunda sobre el envejecimiento, la memoria y la invisibilización de los adultos mayores. El fragmento del discurso comenzó a circular en plataformas como Instagram y rápidamente se viralizó por la contundencia de sus frases.

Qué dijo Joan Manuel Serrat sobre la vejez y el edadismo

Durante su intervención, Serrat habló sobre la discriminación que sufren muchas personas mayores y cuestionó la mirada social que las relega o las vuelve invisibles.

El cantante definió esta etapa de la vida como “el veranillo de la vida”, una expresión tomada del filósofo Pascal Bruckner, y defendió la importancia de seguir participando activamente en la sociedad.

Además, remarcó que las personas mayores continúan teniendo experiencia, memoria y capacidad para aportar en distintos ámbitos. Una de las frases más compartidas del discurso fue: “Los viejos somos un colectivo que aún tiene mucho que importar”.

Sus palabras apuntaron directamente contra el edadismo, una forma de discriminación basada en la edad que suele naturalizarse en distintos espacios sociales, laborales y culturales.

Por qué el discurso de Serrat generó tanta repercusión

El mensaje del artista logró gran impacto porque abordó un tema sensible desde una mirada humana y reflexiva, lejos de los estereotipos asociados al envejecimiento.

Serrat también advirtió sobre el riesgo de apartar a las personas mayores de la vida pública y comparó esa actitud con “quemar los libros”, en referencia a la pérdida de memoria y experiencia colectiva que implica ignorar a las generaciones mayores.

En un contexto marcado por la rapidez, la productividad y la obsesión por la juventud, sus palabras encontraron eco entre miles de usuarios que destacaron la claridad y profundidad de su reflexión.

El discurso volvió a instalar el debate sobre cómo las sociedades actuales tratan a las personas mayores y sobre la necesidad de combatir formas de discriminación que muchas veces pasan inadvertidas.

Temas Joan Manuel Serrat
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