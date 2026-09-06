Cuánto gana un conductor de Uber que trabaja 10 horas por día en Argentina: ¿alcanza para ser de clase media?

Resumen para apurados
- Choferes de Uber en Argentina generan hoy unos $2,6 millones brutos al mes trabajando diez horas diarias, buscando ingresos ante la caída del empleo formal.
- Tras descontar combustible y mantenimiento, el ingreso neto ronda $1,8 millones, superando la canasta básica en un mercado con pérdida de 241.000 empleos asalariados.
- Aunque los ingresos evitan la pobreza estadística, no aseguran estatus de clase media debido a la falta de beneficios laborales y el constante desgaste del vehículo.
Trabajar como conductor de Uber se convirtió para muchos argentinos en una alternativa para generar ingresos, ya sea como actividad principal o como complemento de otro empleo. Según un relevamiento publicado por iProfesional, un conductor que trabaja alrededor de 9 o 10 horas diarias puede generar entre $90.000 y $150.000 por jornada, antes de descontar los gastos asociados al automóvil.
El caso de Pablo, un conductor de 51 años que comenzó a trabajar con Uber hace dos meses, sirve como referencia. Trabaja de lunes a viernes entre 9 y 10 horas por día y asegura que una buena jornada puede dejarle $150.000, mientras que considera que trabajar por menos de $100.000 diarios no le resulta conveniente.
Con un ingreso promedio de $130.000 por día, el cálculo realizado por iProfesional estima unos $650.000 semanales y alrededor de $2.600.000 mensuales, tomando cuatro semanas de trabajo.
Cuánto queda después de pagar el combustible
El ingreso bruto no representa lo que finalmente queda en el bolsillo del conductor. El principal gasto es el combustible, aunque también deben considerarse el seguro, el mantenimiento, los cambios de aceite y la depreciación del vehículo.
De acuerdo con las estimaciones citadas por iProfesional, los gastos de combustible pueden representar aproximadamente:
Nafta: 30% de los ingresos.
GNC: 15%.
Auto eléctrico: 10%.
Si se parte de los $2.600.000 mensuales generados por un conductor que trabaja cinco días por semana, quedarían aproximadamente:
$1.820.000 con un vehículo a nafta.
$2.210.000 con GNC.
$2.340.000 con un auto eléctrico.
Estos valores todavía no contemplan otros costos vinculados al automóvil, por lo que el ingreso disponible puede ser menor.
¿El sueldo de un conductor de Uber alcanza para ser clase media?
Para establecer una referencia, iProfesional tomó la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC para un hogar de cuatro integrantes. En julio de 2026, ese valor se ubicó en $1.564.716.
Con este parámetro, los aproximadamente $1.820.000 que quedarían después de pagar la nafta superarían la línea utilizada para determinar la pobreza. Sin embargo, el cálculo no significa que el conductor tenga un ingreso equivalente a un salario formal de ese monto, ya que todavía debe afrontar seguro, mantenimiento, reparaciones y depreciación del vehículo.
Por eso, el resultado depende de los gastos reales de cada conductor, del tipo de vehículo y de la cantidad de horas trabajadas.
Los mejores horarios para manejar con Uber
Los ingresos también dependen de la demanda, la cantidad de viajes realizados y los horarios elegidos.
Pablo explicó que suele comenzar alrededor de las 7 de la mañana y que los períodos que considera más convenientes son entre las 6 y las 11, y desde las 17 horas en adelante. Durante los viernes, sábados y domingos también identifica una mayor oportunidad de generar ingresos entre las 23 y las 6.
La flexibilidad es uno de los principales atractivos de este tipo de trabajo: el conductor puede decidir cuándo conectarse y durante cuánto tiempo permanecer activo.
Uber como alternativa ante la caída del empleo registrado
El crecimiento del trabajo en plataformas ocurre en un mercado laboral atravesado por la pérdida de puestos formales.
Según los datos citados por iProfesional, la desocupación llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026, mientras que los ocupados que buscaban otro empleo representaron el 15,8% de la población económicamente activa.
Además, desde noviembre de 2023 el sector privado acumuló una pérdida de aproximadamente 241.000 puestos de trabajo asalariados formales.
En mayo de 2026, el empleo asalariado formal privado volvió a caer y registró una baja de 9.100 puestos, equivalente a una contracción mensual del 0,1%.
En este escenario, las aplicaciones de transporte aparecen como una vía rápida para comenzar a generar ingresos.
Cuántos argentinos usan Uber como trabajo principal
Un estudio realizado en 2024 por el BID, Uber e IPSOS relevó a 2.589 conductores argentinos. El ingreso promedio informado fue de U$S 8,9 por hora en línea, antes de considerar costos operativos.
El relevamiento también mostró que el 50% de los conductores tenía otro trabajo, mientras que el 14% no contaba con otra fuente de ingresos además de Uber.
Otro estudio, la Encuesta Trabajo en Plataformas PICTO-REDES, relevó a 417 conductores de Uber, DiDi, Cabify y otras aplicaciones en el AMBA, Córdoba y Mendoza. Allí, Uber fue la plataforma utilizada por el 59,7% de los encuestados.
Dos tercios de los conductores tenían además otro empleo, aunque seis de cada diez señalaron que los ingresos obtenidos mediante las plataformas constituían su principal fuente de ingresos.
Cuánto puede ganar alguien que maneja Uber a tiempo parcial
No todos los conductores trabajan jornadas completas. María Teresa Paniagua Mereles, de 36 años, utiliza Uber para complementar sus ingresos y trabaja dos o tres días por semana.
Según relató, puede obtener alrededor de $20.000 por hora durante los fines de semana, mientras que durante la semana el ingreso ronda los $10.000 por hora. Una vez descontado el combustible, estimó que una jornada de ocho horas puede dejarle alrededor de $50.000.
Con ese cálculo, trabajar dos días por semana permitiría obtener unos $400.000 mensuales, mientras que hacerlo tres días elevaría el ingreso a aproximadamente $600.000, siempre según las estimaciones citadas por iProfesional.
¿Conviene trabajar con Uber?
La respuesta depende de los costos y del tiempo dedicado. Para alguien con auto propio, los ingresos pueden convertirse en una fuente laboral importante, aunque el desgaste del vehículo representa un costo que no siempre aparece en los cálculos diarios.
El caso analizado muestra que un conductor que trabaja cerca de 10 horas por día puede superar los $2,6 millones mensuales de facturación, pero el dinero disponible después de combustible y otros gastos es considerablemente menor.
En un contexto de menor empleo registrado, las plataformas ofrecen una alternativa inmediata y flexible. Sin embargo, estar por encima de la Canasta Básica Total no equivale automáticamente a pertenecer a la clase media, especialmente cuando el ingreso depende de jornadas extensas y de un vehículo cuyo mantenimiento corre por cuenta del trabajador.