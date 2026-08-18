Un estudio sobre Alzheimer detectó cambios cerebrales asociados a la contaminación del aire

La contaminación del aire podría provocar cambios en regiones del cerebro especialmente vulnerables a la enfermedad de Alzheimer. Un estudio publicado en la revista científica NeuroToxicology encontró una asociación entre la exposición a partículas finas en suspensión en el aire con un diámetro menor a 2.5 micrómetros conocidas como PM2.5, (unas 30 veces más delgadas que un cabello humano). Incluyen hollín, polvo, sustancias químicas y metales. Son un contaminante atmosférico muy dañino porque entran al fondo de los pulmones y a la sangre y dióxido de nitrógeno, conocido como NO2, y diferencias en el grosor de la corteza cerebral de adultos sin demencia.