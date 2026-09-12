Buscan avanzar hacia un uso más eficiente del nitrógeno

Luis Alonso analizó las estrategias para mejorar la eficiencia de la fertilización nitrogenada, en su disertación durante la Jornada Anual de la Caña de Azúcar que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). El nitrógeno continúa siendo un nutriente fundamental para el cultivo, pero los cambios en los costos, en las condiciones productivas y en las posibilidades de pérdidas hacen necesario revisar la forma en que se utiliza.