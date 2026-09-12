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Buscan avanzar hacia un uso más eficiente del nitrógeno

La Eeaoc propone que se combinen herramientas y estrategias de manejo.

Buscan avanzar hacia un uso más eficiente del nitrógeno
Hace 9 Hs

Luis Alonso analizó las estrategias para mejorar la eficiencia de la fertilización nitrogenada, en su disertación durante la Jornada Anual de la Caña de Azúcar que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). El nitrógeno continúa siendo un nutriente fundamental para el cultivo, pero los cambios en los costos, en las condiciones productivas y en las posibilidades de pérdidas hacen necesario revisar la forma en que se utiliza.

Uno de los datos presentados mostró una disminución de la respuesta obtenida frente a la aplicación de 4 kg de urea por surco. Mientras que entre 2005 y 2010 la diferencia alcanzaba aproximadamente 11 toneladas de caña por hectárea, entre 2016 y 2026 se redujo a unas 2,5 toneladas por hectárea.

Frente a esta situación, el planteo no es dejar de utilizar fertilizantes sintéticos, sino mejorar la eficiencia mediante decisiones relacionadas con la fuente, la dosis y el momento de aplicación.

Entre las alternativas analizadas se encuentran los inhibidores de la ureasa y de la nitrificación, el CAN, la reducción de las dosis de nitrógeno sintético y el uso de fuentes más eficientes. También se consideraron las aplicaciones superficiales y tardías, teniendo en cuenta el riesgo de pérdidas por lixiviación.

A estas herramientas se suman los biofertilizantes, bioestimulantes y aplicaciones foliares de nitrógeno como alternativas complementarias. En el caso de las aplicaciones foliares, se observaron respuestas positivas en más del 75% de los casos evaluados, con incrementos favorables de aproximadamente 16 toneladas de caña por hectárea.

El objetivo es avanzar hacia un uso más eficiente del nitrógeno, combinando herramientas y estrategias de manejo que permitan sostener la respuesta productiva y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia de la inversión realizada en fertilización.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
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