Aconsejan ajustar la fertilización según el tipo de ambiente

Para un rendimiento esperado de 85 a 90 toneladas de caña por hectárea, la provisión promedio de nitrógeno presenta diferencias entre ambientes: 86 kg de N/ha en la llanura Chaco-Pampeana, 69 kg de N/ha en el piedemonte y 63 kg de N/ha en la llanura deprimida. Estos valores equivalen aproximadamente a 3 kg, a 2,4 kg y a 2,2 kg de urea por surco, respectivamente.