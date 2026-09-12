EconomíaRural

Aconsejan ajustar la fertilización según el tipo de ambiente

Presentaron el resultado de un trabajo sobre casi 3.000 muestras de suelo.

Aconsejan ajustar la fertilización según el tipo de ambiente
Hace 9 Hs

Durante la Jornada Anual de la Caña de Azúcar que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) Francisco Sosa abordó la importancia de ajustar la fertilización a las características de cada ambiente. En su disertación presentó información sobre indicadores de fertilidad nitrogenada del suelo en el área cañera de Tucumán.

El trabajo se realizó sobre 2.855 muestras de suelo y permitió establecer cinco niveles de probable respuesta a la fertilización, considerando indicadores como la materia orgánica, el nitrógeno total, la textura de la capa arable y la producción esperada.

Los resultados muestran una importante variabilidad incluso entre lotes próximos entre sí. En regiones como el piedemonte y la llanura deprimida, las diferencias vinculadas con el material parental y el microrrelieve pueden modificar las condiciones del suelo. A esto se suma la historia y el manejo particular de cada lote.

Para un rendimiento esperado de 85 a 90 toneladas de caña por hectárea, la provisión promedio de nitrógeno presenta diferencias entre ambientes: 86 kg de N/ha en la llanura Chaco-Pampeana, 69 kg de N/ha en el piedemonte y 63 kg de N/ha en la llanura deprimida. Estos valores equivalen aproximadamente a 3 kg, a 2,4 kg y a 2,2 kg de urea por surco, respectivamente.

Considerando el conjunto de las situaciones analizadas, la dosis promedio se ubica en alrededor de los 83 kg de N/ha, equivalente a aproximadamente 2,9 kg de urea por surco.

Los resultados refuerzan la importancia de realizar el muestreo por lote e incluso considerar la variabilidad intralote, incorporando la materia orgánica y textura como un indicadores relevantes. También se destacó la importancia de las prácticas de manejo relacionadas con el secuestro de carbono.

Los indicadores permiten aproximar una dosis de fertilización, aunque la validación mediante ensayos de respuesta al nitrógeno continúa siendo necesaria. En paralelo, se encuentran en estudio nuevos indicadores que permitan mejorar el diagnóstico y la recomendación.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
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