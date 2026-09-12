Zafra 2025/6: los excesos de agua pueden haber generado pérdidas de nitrógeno en los lotes

El evento, realizado en la Sociedad Rural de Tucumán, reunió a más de 300 asistentes, entre productores, técnicos, profesionales, representantes de empresas y de instituciones y estudiantes. Todos ellos asistieron a un espacio de actualización y de intercambio sobre los principales desafíos de la actividad cañera. La jornada se desarrolló en plena zafra, en un momento particularmente relevante para el sector, en el cual, además de atender el avance de la cosecha, resulta necesario comenzar a planificar las decisiones de manejo para la próxima campaña.