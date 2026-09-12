Todo equino movilizado deberá estar identificado con un microchip

El Senasa dispuso que a partir del 1 de marzo de 2027 todos los equinos que sean movilizados deberán estar identificados con un dispositivo electrónico de tipo transpondedor inyectable (microchip). La identificación deberá efectuarse en el tercio medio del lado izquierdo del cuello del animal y registrarse en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) del Senasa a través de aplicaciones digitales oficialmente homologadas, por autogestión o de manera presencial, en las oficinas del organismo.