Murió la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral del rey Harald

Resumen para apurados
- La princesa Astrid de Noruega murió este viernes a los 94 años en Oslo, dos días después de asistir al funeral de su hermano, el rey Harald V, según informó la Casa Real.
- Astrid padecía problemas de salud, usaba marcapasos y había asistido en silla de ruedas a despedir al rey Harald, fallecido a fines de agosto tras 35 años de reinado.
- Con su partida desaparece la generación de Olav V, profundizando el luto nacional mientras la monarquía inicia una nueva era bajo el liderazgo del flamante rey Haakon VIII.
La princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del recientemente fallecido rey Harald, murió este viernes a los 94 años, según informó la Casa Real, apenas dos días después del funeral del monarca.
Astrid había asistido el miércoles, en silla de ruedas, al funeral de su hermano Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años, después de más de 35 años en el trono. Días antes de la ceremonia, el palacio había difundido conmovedoras imágenes de la princesa junto al féretro.
En una de las fotografías se la veía sentada en silencio junto al ataúd, mientras que en otras observaba desde una ventana del palacio las flores y los homenajes que los ciudadanos habían depositado en la plaza.
Con el paso del tiempo, las apariciones públicas de Astrid se habían vuelto cada vez menos frecuentes. En agosto, al igual que su hermano, le habían colocado un marcapasos.
Con su muerte desaparece el último de los tres hijos del rey Olav V, quien reinó entre 1957 y 1991. A Harald V le sucedió su hijo Haakon VIII, de 53 años y casado con Mette-Marit, quien se recupera de un trasplante de pulmón.
El homenaje del rey a su tía
El flamante rey destacó las décadas de servicio de Astrid y su dedicación al cuidado de las personas vulnerables y a promover la inclusión. “A lo largo de su larga vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real de manera cálida y cumplidora con su deber”, declaró. “La tía fue un importante apoyo para el rey Harald y el resto de nosotros en la familia”, añadió.
El monarca calificó su fallecimiento de “gran pérdida” y expresó su solidaridad y la de su familia con los hijos y los seres más cercanos de la princesa.
Los cinco hijos de Astrid –Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner– también rindieron homenaje a su madre en un comunicado conjunto.
El primer ministro Jonas Gahr Store agradeció a la princesa la contribución que hizo durante toda su vida a Noruega y la describió como una dedicada representante de la Casa Real hasta el final de sus días.
Quién era Astrid de Noruega
Nacida el 12 de febrero de 1932, Astrid fue hija del rey Olav V y de la princesa heredera Martha. Tras la muerte de su madre, en 1954, se convirtió en la principal representante femenina de la Casa Real, un cargo que desempeñó hasta 1968.
Noruega venía de atravesar días de duelo por la muerte del popular Harald y, en apenas dos semanas, debe afrontar una nueva pérdida dentro de la familia real. Harald recibió sepultura tras un funeral de Estado y una ceremonia realizada el 9 de septiembre.