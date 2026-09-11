Murió la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral del rey Harald

El homenaje del rey a su tía

El flamante rey destacó las décadas de servicio de Astrid y su dedicación al cuidado de las personas vulnerables y a promover la inclusión. “A lo largo de su larga vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real de manera cálida y cumplidora con su deber”, declaró. “La tía fue un importante apoyo para el rey Harald y el resto de nosotros en la familia”, añadió.