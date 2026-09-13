Astrología: el error de culpar al signo para justificar las propias actitudes

No hay que reducir todo a “hice esto porque soy…” y exigir “es mi naturaleza, deberías entenderme…”. Sáenz se distancia de quienes utilizan el signo como explicación automática de sus comportamientos. Lo que excede cualquier carta natal es el deseo. “No permanece igual a lo largo de una relación. “El deseo siempre va cambiando”, sostiene. “Los primeros meses, el paso de los años, la llegada de hijos y las diferentes etapas vitales pueden transformar la sexualidad de una pareja”, establece la especialista que cuenta con más de 200.000 seguidores y que con “AstroClap”, un show unipersonal que une el humor con la divulgación astrológica, llenó teatros en Buenos Aires y realizó giras internacionales.