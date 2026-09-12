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Las señales de alerta en la memoria que no hay que normalizar

Repetir preguntas, dificultades para realizar tareas conocidas o perder la noción del tiempo son indicios que requieren evaluación.

Las señales de alerta en la memoria que no hay que normalizar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, especialistas de la salud advirtieron a nivel global que los fallos recurrentes de memoria no deben normalizarse como vejez, para asegurar un diagnóstico temprano.
  • Según la OMS, el 43% de la población mundial vive con afecciones neurológicas. Las consultas suelen ser tardías al atribuir síntomas como desorientación o repetición al estrés.
  • La detección médica oportuna permite diferenciar olvidos benignos de trastornos graves y tratar a tiempo factores reversibles para preservar la autonomía del paciente.
Resumen generado con IA

No todos los olvidos forman parte del envejecimiento normal. Hay algunos que deberían llamar la atención, detectarlos a tiempo puede hacer la diferencia. Es la concientización que se busca globalmente, principalmente en el mes de septiembre, sobre el cuidado del cerebro. La principal causa de discapacidad en el mundo, según el estudio del Global Burden of Disease y publicado en The Lancet Neurology junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 43% de la población mundial (más de 3.400 millones de personas) vive con alguna afección neurológica.

A pesar de ser la causa número uno de pérdida de salud y discapacidad a nivel global, las consultas preventivas y tempranas son mínimas. 

¿Por qué pasa?

La gente consulta tarde porque normaliza los olvidos o los atribuye al "estrés" o la edad. El límite entre un olvido benigno y un signo de alerta requiere evaluación médica. Cuidar el cerebro no debería ser una urgencia cuando aparece el síntoma, sino un hábito preventivo. “Más que un olvido aislado, lo que debería llamar la atención es un cambio respecto de cómo funcionaba habitualmente esa persona. Si empieza a repetir preguntas, tiene dificultades para realizar tareas conocidas o los problemas de memoria interfieren con su autonomía, es importante realizar una consulta y no atribuirlo simplemente a la edad”, explica el Dr. Facundo Frissia, Neurólogo del CMC de Salta (MP 3830).

¿A qué prestarle atención?

Olvidar dónde se dejaron las llaves: puede ser habitual. Colocarlas repetidamente en lugares inusuales y no poder reconstruir qué se hizo con ellas merece atención.

● Olvidar ocasionalmente una cita o un nombre y recordarlo después: puede ocurrir con la edad. Olvidar repetidamente información reciente o hacer varias veces la misma pregunta es una señal para consultar.

● Tardar en encontrar una palabra: es frecuente. Perder el hilo de una conversación, tener problemas reiterados para expresarse o utilizar palabras que dificultan hacerse entender requiere atención.

● Confundirse alguna vez con el día de la semana y luego darse cuenta: puede suceder. Perder con frecuencia la noción del tiempo o desorientarse en lugares conocidos no debería naturalizarse.

● Cometer un error ocasional al hacer una cuenta: no necesariamente indica un problema. Empezar a tener dificultades para pagar facturas, seguir una receta conocida o resolver tareas cotidianas que antes eran habituales puede ser una señal de alerta.

● Tomar alguna mala decisión: le puede pasar a cualquiera. Los cambios reiterados en el juicio, la conducta o la capacidad para tomar decisiones también justifican una consulta.

En relación

La memoria cambia a lo largo de la vida y algunas fallas ocasionales pueden ser esperables. El límite  entre un olvido benigno y un signo de alerta requiere evaluación médica. Cuidar el cerebro no debería ser una 

Lo que debería llamar la atención es un cambio respecto de cómo funcionaba habitualmente esa persona. Si empieza a repetir preguntas, tiene dificultades para realizar tareas conocidas o los problemas de memoria interfieren con su autonomía, es importante realizarl.

"Una consulta y no atribuirlo simplemente a la edad”, explica el Dr. Facundo Frissia, también neurólogo en la institución salteña.

El dato

Además de prestar atención a las señales, cuidar la salud cerebral forma parte de la prevención a lo largo de toda la vida. El 21 de se  conmemora el Día Mundial de la enfermedad. Los hashtags oficiales para conectar con la conversación global son: #ElDiagnósticoPrecozImporta / #DíaMundialDelAlzheimer #WorldAlzheimersDay / #WorldAlzMonth.

Estrés, depresión, alteraciones del sueño, algunos medicamentos y diferentes problemas de salud pueden afectar la memoria y la concentración, y algunas de sus causas pueden tratarse. Por eso, ante cambios persistentes, la evaluación profesional es fundamental para intentar determinar qué está ocurriendo.

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