Las señales de alerta en la memoria que no hay que normalizar

¿Por qué pasa?

La gente consulta tarde porque normaliza los olvidos o los atribuye al "estrés" o la edad. El límite entre un olvido benigno y un signo de alerta requiere evaluación médica. Cuidar el cerebro no debería ser una urgencia cuando aparece el síntoma, sino un hábito preventivo. “Más que un olvido aislado, lo que debería llamar la atención es un cambio respecto de cómo funcionaba habitualmente esa persona. Si empieza a repetir preguntas, tiene dificultades para realizar tareas conocidas o los problemas de memoria interfieren con su autonomía, es importante realizar una consulta y no atribuirlo simplemente a la edad”, explica el Dr. Facundo Frissia, Neurólogo del CMC de Salta (MP 3830).