SociedadActualidad

La IA irrumpe en las redacciones: entre la oportunidad, el recelo y la necesidad de transparencia

Irina Sternik advirtió sobre el avance del contenido sintético de baja calidad y la pérdida de confianza, mientras que José Jorge Gómez presentó una herramienta que automatiza el pasaje de lo digital a lo impreso.

EN TUCUMÁN. Sternik analizó el impacto de la IA en las redacciones de todo el mundo. LA GACTA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
EN TUCUMÁN. Sternik analizó el impacto de la IA en las redacciones de todo el mundo. LA GACTA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Medios argentinos debatieron en Tucumán el impacto de la inteligencia artificial durante la asamblea de Adepa, alertando sobre la ética y los cambios en el modelo informativo.
  • La discusión surge ante el avance de textos sintéticos de baja calidad y la urgencia de optimizar tareas, como la conversión automática de notas digitales a ediciones impresas.
  • El sector proyecta un futuro híbrido donde la supervisión humana y la transparencia serán indispensables para preservar la credibilidad frente a los motores de búsqueda de IA.
Resumen generado con IA

El uso de la Inteligencia Artificial en las redacciones fue un tema de conversación constante durante la Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) que se realiza en Tucumán con la presencia de los principales medios de comunicación del país.

Irina Sternik, capacitadora de Personal Redacciones 5G, abordó esta discusión en su panel, denominado "Tendencias y buenas prácticas de uso de IA en el periodismo y las redacciones", en el que comentó que la IA está alterando la producción y el consumo de información.

Según comentó la especialista, los titulares evolucionaron de frases breves a estructuras de hasta 16 palabras, modificando el modelo de negocio: ya no se compite principalmente por el clic, sino por ser citados en un entorno dominado por búsquedas automatizadas sin navegación externa.

Al mismo tiempo, citó el caso del exceso de contenido sintético de baja calidad (AI slop) en plataformas como LinkedIn o Substack ha desencadenado un rechazo creciente en la audiencia.

En su exposición señaló que la transparencia y la presencia humana son esenciales. La confianza del público disminuye cuando se oculta o detecta la automatización, pero se recupera mediante la supervisión editorial explícita. Ante esto, surgen respuestas de resistencia mediática que bloquean el rastreo de bots o rechazan imágenes generadas por IA para preservar la autenticidad.

De lo digital a lo impreso

José Jorge Gómez, gerente Global de Preventa de Protecmedia, planteó la propuesta de transformar la redacción tradicional en una redacción híbrida impulsada por la IA.

La empresa desarrolló un agente que permite adaptar los contenidos digitales a la edición impresa de los diarios, teniendo en cuenta que en los nuevos tiempos los contenidos siempre son publicados primero en los portales, una estrategia denominada "first web".

Gómez señaló que la situación actual con la IA obliga a plantear una transformación profunda en las redacciones. "Producir más, mejor y con menos", resumió como el nuevo paradigma de la industria.

El directivo mencionó casos de clientes que son digitales nativos y que están planteando publicaciones impresas como producto premium, a la inversa de lo que ocurría años atrás. En ese marco, subrayó que la industria de los medios está obligada a ajustarse a los recursos disponibles y presentó su plataforma de "print automation", que propone distintas opciones de maquetación automatizada de páginas, con el objetivo de generar ahorros de costos.

Temas Adepa en Tucumán Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Asamblea de Adepa: tres historias de cómo los problemas derivaron en desarrollos de IA

Asamblea de Adepa: tres historias de cómo los problemas derivaron en desarrollos de IA

Medios de todo el país siguen las deliberaciones de la 64ª Asamblea de Adepa en Tucumán

Medios de todo el país siguen las deliberaciones de la 64ª Asamblea de Adepa en Tucumán

Ricardo Kirschbaum, en Tucumán: “La desinformación forma parte de la naturaleza del sistema”

Ricardo Kirschbaum, en Tucumán: “La desinformación forma parte de la naturaleza del sistema”

Lo más popular
“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
1

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
2

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
3

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal
4

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre
5

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
3

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
5

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani

Más Noticias
¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

De la cuna tucumana al desafío de la IA: el periodismo según Kirschbaum y Morales Solá

De la cuna tucumana al desafío de la IA: el periodismo según Kirschbaum y Morales Solá

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

Comentarios