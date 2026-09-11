La IA irrumpe en las redacciones: entre la oportunidad, el recelo y la necesidad de transparencia
Irina Sternik advirtió sobre el avance del contenido sintético de baja calidad y la pérdida de confianza, mientras que José Jorge Gómez presentó una herramienta que automatiza el pasaje de lo digital a lo impreso.
Resumen para apurados
- Medios argentinos debatieron en Tucumán el impacto de la inteligencia artificial durante la asamblea de Adepa, alertando sobre la ética y los cambios en el modelo informativo.
- La discusión surge ante el avance de textos sintéticos de baja calidad y la urgencia de optimizar tareas, como la conversión automática de notas digitales a ediciones impresas.
- El sector proyecta un futuro híbrido donde la supervisión humana y la transparencia serán indispensables para preservar la credibilidad frente a los motores de búsqueda de IA.
El uso de la Inteligencia Artificial en las redacciones fue un tema de conversación constante durante la Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) que se realiza en Tucumán con la presencia de los principales medios de comunicación del país.
Irina Sternik, capacitadora de Personal Redacciones 5G, abordó esta discusión en su panel, denominado "Tendencias y buenas prácticas de uso de IA en el periodismo y las redacciones", en el que comentó que la IA está alterando la producción y el consumo de información.
Según comentó la especialista, los titulares evolucionaron de frases breves a estructuras de hasta 16 palabras, modificando el modelo de negocio: ya no se compite principalmente por el clic, sino por ser citados en un entorno dominado por búsquedas automatizadas sin navegación externa.
Al mismo tiempo, citó el caso del exceso de contenido sintético de baja calidad (AI slop) en plataformas como LinkedIn o Substack ha desencadenado un rechazo creciente en la audiencia.
En su exposición señaló que la transparencia y la presencia humana son esenciales. La confianza del público disminuye cuando se oculta o detecta la automatización, pero se recupera mediante la supervisión editorial explícita. Ante esto, surgen respuestas de resistencia mediática que bloquean el rastreo de bots o rechazan imágenes generadas por IA para preservar la autenticidad.
De lo digital a lo impreso
José Jorge Gómez, gerente Global de Preventa de Protecmedia, planteó la propuesta de transformar la redacción tradicional en una redacción híbrida impulsada por la IA.
La empresa desarrolló un agente que permite adaptar los contenidos digitales a la edición impresa de los diarios, teniendo en cuenta que en los nuevos tiempos los contenidos siempre son publicados primero en los portales, una estrategia denominada "first web".
Gómez señaló que la situación actual con la IA obliga a plantear una transformación profunda en las redacciones. "Producir más, mejor y con menos", resumió como el nuevo paradigma de la industria.
El directivo mencionó casos de clientes que son digitales nativos y que están planteando publicaciones impresas como producto premium, a la inversa de lo que ocurría años atrás. En ese marco, subrayó que la industria de los medios está obligada a ajustarse a los recursos disponibles y presentó su plataforma de "print automation", que propone distintas opciones de maquetación automatizada de páginas, con el objetivo de generar ahorros de costos.