La IA irrumpe en las redacciones: entre la oportunidad, el recelo y la necesidad de transparencia

El directivo mencionó casos de clientes que son digitales nativos y que están planteando publicaciones impresas como producto premium, a la inversa de lo que ocurría años atrás. En ese marco, subrayó que la industria de los medios está obligada a ajustarse a los recursos disponibles y presentó su plataforma de "print automation", que propone distintas opciones de maquetación automatizada de páginas, con el objetivo de generar ahorros de costos.