Los videojuegos están entre la mutación y una posible desaparición

El jugador tradicional, definido como aquel que goza del juego en modo historia, está agotándose. Los juegos siguen una línea repetitiva o que intentan dar sermones políticos en vez de exaltar situaciones de escapismo, por ejemplo, hacen que el usuario prefiera apagar la consola. Y no es que abandona la práctica de esa clase de ocio, sino que muta hacia las alternativas que son por demás seductoras.