El futuro de Scaloni está más en duda: Lionel Messi se fue y la selección argentina se prepara para una nueva etapa

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni evalúa no renovar con la selección argentina en diciembre por cansancio y la salida de Messi tras perder la final del Mundial 2026 ante España.
- El DT comunicó su desgaste a Claudio Tapia mientras se avecina un recambio generacional con bajas de referentes y la posible partida de su ayudante Walter Samuel.
- La AFA busca retener al entrenador para liderar la reestructuración del plantel y resolver la agenda de amistosos de cara al nuevo ciclo competitivo.
La derrota contra España en la final del Mundial 2026, para la selección argentina significó también el comienzo de una etapa marcada por las dudas. Lionel Messi anunció su retiro, varios referentes atraviesan una situación similar y Lionel Scaloni todavía no decidió si continuará como entrenador después de diciembre.
El técnico ya le comunicó a Claudio “Chiqui” Tapia que está “muy cansado” y que analiza no renovar su vínculo, que vence el 30 de diciembre. El presidente de la AFA intenta convencerlo para que siga, pero la decisión de Scaloni no parece sencilla.
La posibilidad de un final de ciclo comenzó a tomar forma después de la final perdida. En aquel momento, el DT había planteado públicamente que necesitaba tiempo para pensar y había advertido sobre la dificultad de volver a construir un grupo después de tantos años de éxitos.
“Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto”, había dicho Scaloni, considerando necesario “resetearse” antes de afrontar un nuevo proceso.
Messi y el final de una generación
La decisión de Messi modificó todavía más el panorama. El capitán se despidió de la Selección después de protagonizar el ciclo más exitoso de la historia reciente: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022, Copa América 2024 y una nueva final mundialista en 2026.
Pero el recambio será más amplio. Nicolás Otamendi también dejó el seleccionado, mientras que Leandro Paredes analiza su futuro y además deberá cumplir una suspensión de 10 partidos impuesta por la FIFA. Emiliano “Dibu” Martínez y Rodrigo De Paul también aparecen entre los nombres cuya continuidad genera interrogantes.
Así, Argentina deberá encontrar nuevos referentes mientras comienza a darle forma a un equipo diferente, sin varias de las figuras que acompañaron a Scaloni durante los últimos ocho años. Y no sería el único cambio.
Walter Samuel, uno de los colaboradores más cercanos del entrenador, tendría decidido abandonar su función dentro del cuerpo técnico para comenzar su carrera como entrenador principal. Su intención sería buscar una oportunidad en Europa una vez finalizado su vínculo con la AFA.
Samuel acompaña a Scaloni desde hace ocho años y tuvo un papel importante en el funcionamiento del cuerpo técnico. Durante el último Mundial, además, participó especialmente en el análisis y en la preparación de las jugadas de pelota parada.
Su eventual salida no determina qué hará Scaloni, pero agrega otro interrogante a un cuerpo técnico que podría atravesar una profunda renovación.
Los amistosos, otro problema para Argentina
Mientras la AFA intenta definir el futuro del entrenador, también debe resolver la agenda de la Selección. Conseguir rivales de jerarquía volvió a convertirse en un problema.
El antecedente más cercano fue la suspensión de la Finalissima contra España, prevista para marzo en Qatar y finalmente cancelada por la guerra en Medio Oriente. Argentina se quedó sin partidos en aquella fecha FIFA y debió organizar rápidamente dos amistosos frente a Mauritania y Zambia. Ahora, el problema vuelve a aparecer.
La AFA tenía previsto anunciar los próximos encuentros durante los últimos días, pero la confirmación se demoró. Parte de la espera está relacionada con una definición de FIFA sobre la categoría de los partidos que están en carpeta. Argentina necesita que sean reconocidos como amistosos Clase A, una condición importante para que algunos futbolistas puedan comenzar a cumplir las sanciones recibidas después de los incidentes de la final.
Burkina Faso y Benín son los dos posibles rivales, aunque todavía no fueron oficializados. La intención es jugar ambos encuentros en Argentina: uno en el Monumental y otro en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba.
Además, existe la posibilidad de que Messi sea invitado para recibir un homenaje de los hinchas.
Para Scaloni, sin embargo, la elección de los rivales no es un detalle menor. El entrenador pretende que Argentina vuelva a enfrentarse con selecciones de mayor nivel y que los próximos partidos sirvan para comenzar a construir el nuevo equipo.
Cuándo volverá a jugar la Selección
La primera ventana FIFA posterior al Mundial será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que Argentina podría disputar hasta tres partidos.
Luego llegará la última fecha FIFA del año, entre el 9 y el 17 de noviembre, con la posibilidad de sumar otros dos encuentros.