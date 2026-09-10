El futuro de Scaloni está más en duda: Lionel Messi se fue y la selección argentina se prepara para una nueva etapa

La AFA tenía previsto anunciar los próximos encuentros durante los últimos días, pero la confirmación se demoró. Parte de la espera está relacionada con una definición de FIFA sobre la categoría de los partidos que están en carpeta. Argentina necesita que sean reconocidos como amistosos Clase A, una condición importante para que algunos futbolistas puedan comenzar a cumplir las sanciones recibidas después de los incidentes de la final.