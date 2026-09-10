Turf: Récord de inscriptos y un "Batalla" de lujo

La edición 2026 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” promete quedar marcada en la historia. No sólo porque la tradicional carrera de 2.200 metros reunirá a algunos de los mejores fondistas del país, sino también porque tendrá una figura de una jerarquía pocas veces vista en una competencia del interior. Thor Medina, ganador este año de un Grupo I y representante argentino en el Gran Premio “Latinoamericano”, será una de las grandes atracciones de la jornada internacional que se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre en el hipódromo tucumano.