Turf: Récord de inscriptos y un "Batalla" de lujo

Resumen para apurados
- El 24 de septiembre, el Hipódromo de Tucumán disputará el Gran Premio Batalla de Tucumán con un récord de 221 caballos inscriptos y la figura estelar de Thor Medina.
- El mitin tendrá 17 carreras, superando las 195 anotaciones de 2025. Thor Medina arriba tras ganar un Grupo 1 y correr en Lima, acompañado por excampeones regionales.
- La llegada de caballos de elite continental posiciona a esta edición como un hito histórico para el turf del interior, elevando el prestigio y la competitividad regional.
La edición 2026 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” promete quedar marcada en la historia. No sólo porque la tradicional carrera de 2.200 metros reunirá a algunos de los mejores fondistas del país, sino también porque tendrá una figura de una jerarquía pocas veces vista en una competencia del interior. Thor Medina, ganador este año de un Grupo I y representante argentino en el Gran Premio “Latinoamericano”, será una de las grandes atracciones de la jornada internacional que se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre en el hipódromo tucumano.
El mitin ya tiene un récord que anticipa la magnitud de la fiesta. Fueron 221 los ejemplares anotados para participar de las 17 competencias, superando ampliamente los 195 inscriptos de la temporada pasada. En la prueba principal habrá 13 participantes, en una nómina que reúne nombres con antecedentes de primer nivel.
La presencia de Thor Medina le aporta un brillo especial al “Batalla”. El descendiente de Mootasadir se impuso el 7 de febrero de este año en el Gran Premio “Miguel Alfredo Martínez de Hoz”, competencia de Grupo I, resultado que le permitió convertirse en uno de los representantes argentinos en el Gran Premio “Latinoamericano”, disputado en el Hipódromo de Monterrico, en Lima, Perú. En aquella competencia, considerada la más importante de Sudamérica, el zaino nacido en el haras “El Paraíso” finalizó en el puesto 13.
No es habitual que un ganador de Grupo I en la presente temporada compita en una carrera del interior del país. Mucho menos que se trate de un ejemplar que durante el mismo año haya enfrentado a los mejores caballos del continente. Por eso, su presencia en Tucumán constituye uno de los grandes atractivos de una edición que busca superar todos los antecedentes.
Pero Thor Medina no será el único caballo con pergaminos importantes. Endor Rye, representante de la caballeriza “Los Molestos”, no consiguió triunfos de Grupo I, aunque sí ganó competencias de Grupo 3 y estuvo muy cerca de alcanzar la gloria en el máximo nivel. El nieto materno de Catcher In The Rye consiguió cinco victorias en los hipódromos de Buenos Aires y entre sus actuaciones más destacadas aparecen el segundo puesto en el Gran Premio “Estrellas Classic” y los terceros lugares en los prestigiosos Grandes Premios “Dardo Rocha” y “República Argentina”, todos cotejos de Grupo 1.
Después de permanecer dos años y medio radicado en Buenos Aires, Endor Rye regresó al “Jardín de la República”. El 26 de julio terminó segundo en el clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”, sobre 2.000 metros, donde escoltó a Dr. Legasov por medio pescuezo, en el excelente registro de 2’6”1/5.
Precisamente, Dr. Legasov y Suffok serán otros dos nombres que elevarán el nivel del “Batalla”. Ambos conocen el sabor de la victoria en la prueba máxima del turf del NOA: Dr. Legasov ganó en 2024 y Suffok se quedó con la edición de 2025.
Otro rival que llega con una actualidad que invita a ilusionarse es Ecográfico Rim. El ejemplar que está radicado en Santiago del Estero desde hace cuatro meses permanece invicto en el _NOA después de dos presentaciones. El pupilo de Sergio Speziale primero conquistó el clásico “Madre de Ciudades” en el “pago del mistol” y luego, el 30 de agosto, se impuso de punta a punta en el clásico “Rumbo al Batalla”. Su rendimiento lo convirtió en otro de los nombres a seguir de cerca.
Desde Palermo llegará Contursi, preparado por Jorge Mayansky Neer y con la conducción de Wilson Moreyra. El binomio tiene un antecedente de lujo: ambos participaron de la conquista del Gran Premio “Latinoamericano” de 2018 con Roman Rosso, en el hipódromo de Maroñas, en Uruguay. Contursi viene de ganar el 21 de julio en La Plata, donde derrotó por 13 cuerpos a Aspero Soy, en 2’12”30/100 para los 2.100 metros.
Golden Warrior, Pepe Curdeles, Puro Poder Real, Rumor de Fuego, Santo Hermano, Stavros Dream y Travel Pass completarán la nómina de la prueba central.
La jornada tendrá además otras cinco competencias jerárquicas, entre ellas las dos Carreras de las Estrellas. En la reservada para potrillos y potrancas, sobre 1.400 metros, fueron anotados Aspero, Cool Roman, Get Closer, Jazminero en Flor, Medallero, Nío Nío, Nurburgring, Purple King, Real Win, Saint Nich, Spartano High y Truman Capote.
En los 1.500 metros destinados a ejemplares adultos competirán Arashi, Elvis Song, Excelsum Hit, Furioso Amazon, Grooving, J Be Peanut, Jolly Boy, Paladín Oriental, Penky Sea, Remanente, Smiling Nich y Smoking Black.
Los especialistas en velocidad también tendrán su espectáculo con un clásico sobre 1.200 metros. Allí se destaca Jugador Top, el santiagueño hijo de Winning Prize, que llega precedido de una contundente victoria. El 28 de agosto se impuso por seis cuerpos en una prueba de 1.000 metros, registrando 56”88/100 y dejando una excelente impresión.
Caro Amici, Dom Rui, Enloqueceme, Es Deseado, Giro Latino, Il Felino, La Keynesiana, Leclay, Liberio, Life Jacket, Long View, Malo de Película, Master Roberts Top, Puro de Cuba, Solo Quiereme, Talento Emergente, Te Acompaño, Vacunate y Wild Lucky Kid serán sus rivales.
Con 221 ejemplares anotados, 17 competencias y una prueba central que reunirá antecedentes de jerarquía internacional, el “Batalla” ya comenzó a escribir una nueva página de su historia. Y esta vez, además, lo hará con un protagonista que llega desde la elite del turf argentino.