Atlético Tucumán-River: se agotaron las plateas y quedan alrededor de 2.000 entradas para los visitantes

La venta de entradas para el partido entre Atlético y River continuará mañana, a un día del encuentro que se disputará desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro. Las plateas destinadas al público visitante ya se agotaron, mientras que todavía quedan remanentes de populares. Según informaron desde la organización, quedan entre 1.500 y 2.000 localidades disponibles para los hinchas del “Millonario”.