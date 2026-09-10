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Atlético Tucumán-River: se agotaron las plateas y quedan alrededor de 2.000 entradas para los visitantes

La venta continuará mañana, de 8 a 14, en la Liga Tucumana de Fútbol. Atlético Tucumán también alertó por la circulación de entradas falsas y reforzará los controles en el José Fierro.

Los fanáticos de River ya compraron 3.000 entradas generales.
Los fanáticos de River ya compraron 3.000 entradas generales.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Hinchas de River agotaron plateas y restan 2.000 populares para el partido de este sábado ante Atlético Tucumán en el estadio José Fierro.
  • Se vendieron más de 3.000 generales a $110.000 y el remanente se ofrecerá de forma presencial en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol.
  • Atlético Tucumán alertó sobre la venta de entradas falsas en redes sociales y anunció que reforzará los controles de acceso al estadio.
Resumen generado con IA

La venta de entradas para el partido entre Atlético y River continuará mañana, a un día del encuentro que se disputará desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro. Las plateas destinadas al público visitante ya se agotaron, mientras que todavía quedan remanentes de populares. Según informaron desde la organización, quedan entre 1.500 y 2.000 localidades disponibles para los hinchas del “Millonario”.

Desde la organización reconocieron que el movimiento inicial estuvo por debajo de las expectativas, aunque esperan una mayor demanda durante las últimas horas.

“De las populares quedan remanentes todavía. Vamos a ir viendo cómo evoluciona”, explicaron desde la CD.

Mañana, el expendio será de 8 a 14, únicamente de manera física y presencial en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, ubicada en avenida Sarmiento 365.

Para los simpatizantes de River se habilitaron 5.000 localidades en la tribuna preferencial Bolivia y otras 250 en el codo de Bolivia y 25 de Mayo. Asimismo en el primer día se contabilizaron más de 3.000 entradas generales vendidas, que tienen un valor de $110.000.

Desde la CD, asimismo, comunicaron que todavía quedan plateas disponibles para el sector del "Decano". Las entradas tienen un precio de $80.000 para socios y $160.000 para los no socios.

En paralelo, Atlético emitió una alerta por la aparición de entradas falsas ofrecidas a través de redes sociales. “Hemos detectado publicaciones y perfiles en redes sociales ofreciendo entradas falsas para el partido de este sábado ante River”, informó la institución. El club remarcó que se trata de estafas y que quienes compren esos boletos no podrán ingresar al José Fierro.

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