Mario Leito explicó el cambio de rumbo de Atlético antes de River: “Tuvimos que ir a buscar la vieja fórmula”
Resumen para apurados
- En la antesala del duelo ante River, Mario Leito explicó en LG Play que Atlético Tucumán recurrió a la experiencia de Falcioni para revertir una crisis de resultados.
- La decisión se dio tras el fallido ciclo de Hugo Colace, priorizando la efectividad pragmática sobre el juego vistoso que complicó al equipo en la tabla.
- Con equipo confirmado, el Decano intentará vencer a River para sostenerse arriba en el Clausura y además prepara el partido despedida para Luis Miguel Rodríguez.
En la antesala del cruce frente a River Plate, Mario Leito pasó por los estudios de LG Play. Con el envión anímico que dejaron los últimos resultados, el presidente de Atlético se refirió a las diferencias entre las modas tácticas de los entrenadores jóvenes y el valor de la experiencia, contó la interna dirigencial que derivó en la fallida etapa de Hugo Colace y explicó por qué la llegada de Julio César Falcioni devolvió la calma a 25 de Mayo y Chile.
Con un tono directo, el dirigente cuestionó las tendencias modernas que priorizan la estética por encima de la efectividad. “Los técnicos jóvenes tienen en la cabeza un libreto que, llevado a la práctica, no te da resultado. Estaban aquellos que jugaban bonito y perdían lindo: decían ‘mirá qué lindo que hemos jugado, perdimos 4 a 3’... pero perdimos. Nosotros necesitamos a aquellos que entiendan verdaderamente dónde están; no podemos pretender jugar de una manera para la que no tenemos la materia prima”, enfatizó.
La interna por Colace
En esa misma línea, Leito reveló la interna que derivó en la designación de Colace, al admitir que no compartía esa búsqueda conceptual: “Yo no voy a hablar sobre el proceso anterior, pero mis compañeros de comisión directiva saben perfectamente lo que pensaba. Les dije: ‘Les doy la derecha a ustedes en esta oportunidad, vamos con lo que ustedes piensan, pero quiero que sepan que yo creo esto, esto y esto’. Somos democráticos y lo debatimos en una mesa, por eso acompañé, porque ellos estaban convencidos. Bueno, no fue el camino, no tuvimos los resultados y nos complicamos. Después vinieron y me dijeron: ‘Tenías razón’. Tuvimos que ir a buscar la vieja fórmula, la que siempre nos dio buenos resultados, como en su momento con Ricardo Zielinski”.
La vuelta a las bases llevó a la contratación de Falcioni, tras una reunión que terminó de convencer a la dirigencia. “Para clubes como los nuestros, lo más importante a la hora de contratar no es el arquero ni el enganche, sino dar con el técnico indicado. En el caso de Julio, que no estaba trabajando, fueron a entrevistarlo. Estuvieron más de tres horas charlando y apenas salieron, me llamaron para decirme: ‘Este es el hombre para Atlético: está bien, está lúcido y tiene ganas’. Y así fue”, relató.
A su vez, elogió el pragmatismo del cuerpo técnico: “Trajo orden, trabajo, seriedad y potenció a futbolistas que en el ciclo anterior ni siquiera eran tenidos en cuenta y hoy son indiscutidos”.
También destacó como un acierto haber realizado la pretemporada íntegramente en la provincia y sin amistosos.
Seguridad y homenaje
Más allá de lo futbolístico, el presidente transmitió tranquilidad respecto del operativo de seguridad para el partido. Tras las reuniones con las autoridades policiales, remarcó que las fuerzas ya tomaron contacto formal con la comitiva que viajará desde Buenos Aires para coordinar su ingreso sin desbordes ni previas en las inmediaciones del estadio.
“Este tipo de organización ya se llevó adelante en otros partidos, precisamente con la gente de River. Nunca tuvimos inconvenientes de ningún tipo y no hay motivo alguno para que surja algo distinto ahora”, aseguró.
Por último, el titular “decano” ratificó el respaldo institucional para la despedida de Luis Miguel Rodríguez: “El Pulguita merece este reconocimiento; fue uno de los máximos exponentes de nuestra historia y brilló en la época que nos tocó conducir. ¿Cómo no acompañarlo para que se despida en su casa y con su gente? El club puso a disposición toda la infraestructura para que sea una fiesta”.
El "11" para River
En sintonía con la tranquilidad dirigencial, el plantel albiceleste intensificó su preparación en el complejo José Salmoiraghi. La jornada consistió en más de una hora de ejercicios tácticos.
Sin bajas por lesión, el “Emperador” repetirá formación por tercera vez consecutiva, algo inédito tras ocho fechas del Clausura y los cruces de Copa Argentina que estuvieron condicionados por lesiones y sanciones.
Los 23 convocados serán los mismos del triunfo 2 a 1 ante Racing en Avellaneda, ratificando el once titular: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.
El grupo quedará concentrado luego de la práctica de hoy en el hotel Sheraton. Frente a un River en levantada —al que ya venció 1 a 0 en Núñez sobre el cierre del Apertura—, el “Decano” intentará saldar su gran cuenta pendiente: ganar por primera vez en casa en el Clausura para afirmarse bien arriba en la tabla de posiciones.