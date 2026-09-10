Mario Leito explicó el cambio de rumbo de Atlético antes de River: “Tuvimos que ir a buscar la vieja fórmula”

La interna por Colace

En esa misma línea, Leito reveló la interna que derivó en la designación de Colace, al admitir que no compartía esa búsqueda conceptual: “Yo no voy a hablar sobre el proceso anterior, pero mis compañeros de comisión directiva saben perfectamente lo que pensaba. Les dije: ‘Les doy la derecha a ustedes en esta oportunidad, vamos con lo que ustedes piensan, pero quiero que sepan que yo creo esto, esto y esto’. Somos democráticos y lo debatimos en una mesa, por eso acompañé, porque ellos estaban convencidos. Bueno, no fue el camino, no tuvimos los resultados y nos complicamos. Después vinieron y me dijeron: ‘Tenías razón’. Tuvimos que ir a buscar la vieja fórmula, la que siempre nos dio buenos resultados, como en su momento con Ricardo Zielinski”.