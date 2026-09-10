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Atlético Tucumán alertó por entradas falsas para el partido ante River

El “Decano” detectó publicaciones y perfiles que ofrecen tickets fraudulentos para el encuentro del sábado en el José Fierro. El club recordó cuáles son los puntos oficiales de venta y advirtió que esos boletos serán retenidos en los controles.

El Monumental José Fierro.
El Monumental José Fierro.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán alertó este jueves sobre entradas falsas en redes sociales para el partido del sábado ante River en el José Fierro, para evitar estafas a los hinchas.
  • La venta oficial se realiza únicamente de forma presencial en la Liga Tucumana, mientras que las populares están reservadas con exclusividad para socios con la cuota al día.
  • La seguridad retendrá los tickets apócrifos e impedirá el acceso al Monumental, en un duelo de alta demanda que contará excepcionalmente con más de 5.000 hinchas de River.
Resumen generado con IA

Atlético emitió una advertencia a sus hinchas ante la aparición de entradas falsas para el partido frente a River, que se disputará este sábado desde las 17.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

“Hemos detectado publicaciones y perfiles en redes sociales ofreciendo entradas falsas para el partido de este sábado ante River Plate”, informó el club a través de sus canales oficiales.

La institución fue contundente sobre las consecuencias para quienes compren esos tickets. “Se trata de estafas. Ninguna persona que adquiera estas entradas fraudulentas podrá ingresar al Estadio Monumental José Fierro”, señaló.

Además, Atlético explicó que los controles estarán preparados para detectar este tipo de boletos. “El personal de control y seguridad retendrá dichos boletos e impedirá el acceso”, advirtió.

Dónde comprar las entradas para Atlético-River

El club recordó que las tribunas populares de Chile y Laprida serán exclusivamente para socios y socias que tengan carnet o credencial digital y la cuota al día. Por ese motivo, no se comercializan entradas para esos sectores.

En tanto, las localidades correspondientes a las plateas locales y al sector destinado a los hinchas de River se venden únicamente de manera física y presencial en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, ubicada en avenida Sarmiento 365. Este jueves la atención fue de 8 a 18, mientras que el viernes continuará de 8 a 14.

La presencia de público visitante surgió por iniciativa de la dirigencia de Atlético y recibió el aval de Seguridad Deportiva.

Para los simpatizantes de River se dispusieron 5.000 localidades en la tribuna preferencial Bolivia y otras 250 en el codo de Bolivia y 25 de Mayo. En ambos casos, el valor establecido es de $160.000.

Ante la expectativa generada por uno de los partidos más importantes del semestre, Atlético pidió evitar cualquier canal no oficial para adquirir las localidades.

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