Atlético Mineiro rechazó una millonaria oferta de Rusia por el tucumano Tomás Cuello
CSKA Moscú ofreció 18 millones de dólares más un porcentaje de una futura venta por el ex Atlético Tucumán. El “Galo” decidió retener a una de sus principales figuras, que atraviesa su mejor momento de la temporada.
Resumen para apurados
- Atlético Mineiro rechazó una oferta de 18 millones de dólares del CSKA Moscú por el argentino Tomás Cuello para priorizar sus objetivos deportivos en la temporada.
- El club ruso ya había ofrecido 15 millones. El atacante tucumano de 26 años es el goleador y máximo asistidor del equipo brasileño, con el que renovó contrato hasta 2028.
- La decisión asegura la continuidad de su figura para pelear tres frentes, incluida la Copa Sudamericana, y consolida la alta cotización del exjugador de Atlético Tucumán.
Tomás Cuello atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su rendimiento despertó interés desde Europa. Atlético Mineiro rechazó una oferta de U$S 18 millones del CSKA Moscú por el futbolista tucumano de 26 años, pieza importante del equipo brasileño.
El club ruso ya había realizado semanas atrás una primera propuesta cercana a los 15 millones, descartada rápidamente por la dirigencia del “Galo”. Sin embargo, antes del cierre del mercado elevó la cifra hasta los 18 millones y agregó un porcentaje sobre una eventual futura transferencia.
Atlético Mineiro volvió a decir que no. La decisión estuvo relacionada principalmente con lo deportivo: el equipo se encuentra afrontando tres competencias y la dirigencia pretende conservar a sus principales figuras.
Cuello aporta argumentos dentro de la cancha. Con siete goles y seis asistencias, es el máximo goleador y principal asistidor del equipo durante la temporada.
Además, recientemente dejó atrás una sequía de 17 encuentros sin convertir con cuatro tantos en tres presentaciones. Entre ellos apareció un doblete frente a Grêmio y el gol que clasificó al “Galo” a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Red Bull Bragantino.
De Atlético Tucumán a cotizar millones
La historia de Cuello comenzó en Atlético Tucumán. Debutó en Primera en 2017, con apenas 17 años, y se convirtió en el primer futbolista nacido en el nuevo milenio en disputar un partido en la máxima categoría del fútbol argentino.
Posteriormente pasó por Red Bull Bragantino y Athletico Paranaense antes de incorporarse a Atlético Mineiro en enero de 2025.
Su crecimiento también quedó reflejado en su contrato. El conjunto de Belo Horizonte renovó su vínculo hasta diciembre de 2028 y ahora rechazó 18 millones de dólares para retenerlo. Una cifra que dimensiona el presente alcanzado por aquel juvenil surgido en Atlético Tucumán.