River prepara un recibimiento multitudinario en Tucumán: banderas, humo y una fuerte agenda solidaria

La convocatoria de las filiales será esta tarde en la puerta del Hotel Hilton, a partir de las 19, a la espera del vuelo que partirá a las 18.30 desde Buenos Aires. “Queremos hacer un recibimiento mucho mejor de lo que se viene haciendo. Ya tenemos listas 1.000 banderas para repartir entre la gente, además de tachos de humo y fuegos artificiales”, anticipa Carlos Romano, presidente de la filial de Famaillá, que junto a la de Capital coordina la logística del evento.