River prepara un recibimiento multitudinario en Tucumán: banderas, humo y una fuerte agenda solidaria

Resumen para apurados
- Filiales de River Plate organizan hoy un masivo recibimiento en Tucumán y acciones solidarias ante la llegada del plantel para jugar con público visitante.
- Se dispondrán 5.000 entradas para hinchas del norte argentino, banderas y pirotecnia en el hotel, junto a donaciones de Fundación River a comedores y clubes locales.
- El evento permite a simpatizantes del interior acercarse al club y afianza el rol comunitario de las filiales como nexo social y deportivo en las provincias.
Para el hincha de River en todo el norte, la confirmación de más de 5.000 localidades para el público visitante en el José Fierro generó una expectativa especial. Con tres filiales oficiales en la provincia —Capital, Famaillá y Concepción—, la organización se puso en marcha para preparar el recibimiento al plantel.
La convocatoria de las filiales será esta tarde en la puerta del Hotel Hilton, a partir de las 19, a la espera del vuelo que partirá a las 18.30 desde Buenos Aires. “Queremos hacer un recibimiento mucho mejor de lo que se viene haciendo. Ya tenemos listas 1.000 banderas para repartir entre la gente, además de tachos de humo y fuegos artificiales”, anticipa Carlos Romano, presidente de la filial de Famaillá, que junto a la de Capital coordina la logística del evento.
La visita a Tucumán también tendrá actividades más allá de lo deportivo, a través de la Fundación River, entidad que trabaja con chicos en situación de vulnerabilidad. Esta mañana desde las 10.30, en el Complejo Ledesma, se llevará a cabo una nueva edición del programa solidario “Sin Fronteras”, que acompaña cada viaje del club “millonario” por el país y el exterior.
Allí se entregarán materiales deportivos y elementos para sorteos a cinco instituciones de la capital tucumana: el comedor “La Gruta” y cuatro entidades que participan de la Liga Municipal Cebollitas.
El sábado, además, por iniciativa de las filiales, el plantel recibirá a un nene en tratamiento por leucemia, quien podrá cumplir el sueño de conocer a los futbolistas y llevarse una casaca autografiada. Esa participación en lo social —desde la logística de “Sin Fronteras” hasta gestos como el del nene— responde a una idea de fondo, según explica Romano: “La intención de la filial es funcionar como una sucursal del club en todo sentido”.
En cuanto a las entradas, las filiales locales gestionaron tickets no solo para los socios tucumanos, sino también para agrupaciones que llegarán desde Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja y Buenos Aires.
“Para nosotros esta es la oportunidad del año. Muchos hinchas no conocen el Monumental de Núñez ni tienen los recursos para viajar seguido, por eso se vive este momento con tanta pasión”, concluye Carlos.