Victoria Granatto rompió el silencio tras las críticas por su frase sobre Messi: “Me hace mal y me afecta”

Resumen para apurados
- Victoria Granatto aclaró en redes sus dichos sobre Lionel Messi tras ser hostigada luego de ganar el Mundial de hockey, afirmando que su frase fue sacada de contexto.
- Tras consagrarse con Las Leonas, Granatto pidió priorizar a las ídolas del hockey frente al saludo de Messi; la viralización del video derivó en ataques y el cierre de su cuenta.
- La delantera denunció una operación para opacar el título y abrió el debate sobre el hostigamiento digital y la visibilidad de los referentes históricos del deporte femenino.
Victoria Granatto quedó en el centro de una fuerte polémica después de la consagración de Las Leonas en el Mundial 2026 de Bélgica y Países Bajos. Una frase de la delantera sobre el mensaje de felicitación enviado por Lionel Messi se viralizó en redes sociales y provocó una ola de críticas que, según explicó, terminó afectándola personalmente.
Todo comenzó durante una entrevista con ESPN Hockey después de la vuelta olímpica. Al ser consultada por el saludo del capitán argentino, Granatto buscó poner el foco en las referentes históricas de su disciplina.
“A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que están Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más...”, expresó.
La declaración comenzó a circular de manera fragmentada y generó numerosos cuestionamientos. Ante la intensidad de los comentarios maliciosos, el hostigamiento y las amenazas recibidas, la jugadora decidió poner en privado su cuenta de Instagram. Una semana después de aquella entrevista, publicó un extenso descargo para explicar qué había querido decir.
El descargo de Granatto tras la polémica
“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta”, señaló la campeona del mundo.
Granatto sostuvo que el objetivo de sus palabras nunca había sido menospreciar a Messi, sino destacar el lugar que ocupan las grandes figuras de Las Leonas para las nuevas generaciones.
“Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte”, explicó.
También dejó en claro lo que significó para el plantel recibir el mensaje del futbolista. “Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, afirmó.
La delantera fue más allá y cuestionó la forma en la que se difundió el fragmento de la entrevista. “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles”, sostuvo.
Granatto consideró además que lo ocurrido buscó desviar la atención de otros aspectos de la consagración. “Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, aseguró.
Finalmente, aclaró que sus declaraciones fueron realizadas a título personal y no representan necesariamente al resto del seleccionado. “Mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, concluyó.