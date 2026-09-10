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Falcioni buscará extender una particular racha ante River con Atlético Tucumán

El entrenador del “Decano” acumula tres partidos consecutivos sin perder frente al “Millonario” y viene de vencerlo en el Monumental. Este sábado, desde las 17.30, volverá a enfrentarlo en el José Fierro.

Desde 2023, Falcioni no pierde frente a River.
Desde 2023, Falcioni no pierde frente a River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julio César Falcioni buscará extender su invicto de tres partidos ante River cuando dirija a Atlético Tucumán este sábado en el estadio José Fierro.
  • La serie favorable inició en Banfield y continuó con la victoria 1-0 en el Monumental. Además, el conjunto de Núñez no logra ganar en Tucumán desde 2019.
  • Con el Decano cuarto en el Clausura y River bajo el interinato de Leonardo Ponzio, el duelo pondrá a prueba la solidez tucumana y la recuperación millonaria.
Resumen generado con IA

Julio César Falcioni volverá a cruzarse con un rival que conoce de sobra. Cuando Atlético reciba a River este sábado, desde las 17.30, el entrenador alcanzará su partido número 34 frente al conjunto de Núñez. El historial general no lo favorece, pero existe una estadística reciente que alimenta las expectativas del “Decano”: lleva tres encuentros consecutivos sin perder ante el “Millonario”.

A lo largo de su extensa trayectoria como entrenador, Falcioni consiguió seis victorias, 12 empates y sufrió 15 derrotas frente a River. Sin embargo, la última de ellas ocurrió hace más de tres años.

Desde entonces consiguió dos empates y una victoria. Esta última llegó precisamente al frente de Atlético y en uno de los escenarios más complicados del fútbol argentino.

Por el Apertura 2026, el “Decano” se impuso 1-0 en el Monumental gracias a un gol de Renzo Tesuri. Ese resultado extendió la racha particular del entrenador frente al conjunto de Núñez.

Los antecedentes que sostienen la racha de Falcioni

Antes de asumir en Atlético, los otros dos partidos de esta serie fueron durante su etapa en Banfield.

En febrero de 2024, el “Taladro” consiguió un empate 1-1 en el Monumental frente al River dirigido entonces por Martín Demichelis. Marcelo Barovero fue una de las figuras de aquella jornada y tuvo intervenciones determinantes para sostener la igualdad.

El antecedente anterior ocurrió en septiembre de 2023, en el Florencio Sola. River comenzó ganando gracias a Pablo Solari, pero Ignacio Rodríguez convirtió el 1-1 definitivo para Banfield.

Para encontrar la última derrota de Falcioni frente al “Millonario” hay que retroceder hasta junio de 2023. River goleó 4-1 a Banfield como visitante con un doblete de Lucas Beltrán y tantos de Solari y Salomón Rondón.

El José Fierro, otro obstáculo para River

La estadística del entrenador se combina con otra racha que favorece a Atlético. River lleva seis presentaciones consecutivas sin conseguir una victoria en el estadio José Fierro.

La última vez que se llevó los tres puntos de 25 de Mayo y Chile fue durante la Superliga 2018/19, cuando se impuso 1-0 gracias a un gol de Cristian Ferreira.

Atlético también llega fortalecido por su presente. Después de un primer semestre complicado, se ubica cuarto en el Torneo Clausura tras ocho fechas y viene de conseguir un importante triunfo 2-1 frente a Racing en Avellaneda, con un golazo de Lautaro Godoy.

River, ahora bajo el interinato de Leonardo Ponzio, intentará cortar ambas tendencias y sostener el comienzo invicto de su nuevo entrenador.

Para Falcioni, en cambio, el desafío tendrá un condimento estadístico particular. A los 70 años y en su enfrentamiento número 34 contra River, buscará prolongar una racha que comenzó con Banfield y que tuvo su capítulo más resonante este año, cuando Atlético sorprendió al “Millonario” en el Monumental.

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