Falcioni buscará extender una particular racha ante River con Atlético Tucumán

Julio César Falcioni volverá a cruzarse con un rival que conoce de sobra. Cuando Atlético reciba a River este sábado, desde las 17.30, el entrenador alcanzará su partido número 34 frente al conjunto de Núñez. El historial general no lo favorece, pero existe una estadística reciente que alimenta las expectativas del “Decano”: lleva tres encuentros consecutivos sin perder ante el “Millonario”.