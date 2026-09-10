Álvaro Montero no atajará ante Central Córdoba: el motivo de su ausencia en Boca
El colombiano viajó a su país tras el fallecimiento de su abuela y Leandro Brey será titular este viernes en La Bombonera. Pese a conocer la noticia antes del duelo con San Pablo, decidió jugar y fue una de las figuras del triunfo.
Resumen para apurados
- Álvaro Montero no jugará este viernes en Boca ante Central Córdoba en La Bombonera tras viajar a Colombia por la muerte de su abuela; atajará Leandro Brey.
- El arquero disputó y fue figura en el triunfo 1-0 ante San Pablo por la Sudamericana pese a conocer la noticia antes del partido, recibiendo el respaldo del DT.
- Montero regresará el fin de semana para la revancha del martes en Brasil, mientras que Brey volverá a la titularidad tras una larga inactividad en el ciclo del DT.
Boca tendrá un cambio obligado en el arco para recibir este viernes a Central Córdoba. Álvaro Montero no estará disponible debido al fallecimiento de su abuela y Leandro Brey ocupará su lugar en La Bombonera.
El arquero colombiano recibió la noticia antes del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo. Pese al difícil momento personal, decidió disputar el encuentro y terminó siendo una de las figuras del triunfo 1-0.
Montero tuvo dos intervenciones importantes para sostener la ventaja y mantener nuevamente su arco invicto. Una vez terminado el partido, emprendió viaje hacia Colombia para acompañar a su familia.
“Hoy antes del partido falleció la abuela. Ahora está viajando a Colombia, es un golpe duro para él, pero quiso estar presente”, explicó Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en conferencia de prensa.
El respaldo de Arruabarrena a Montero
El entrenador también aprovechó para destacar la evolución del arquero de 31 años, que consiguió afianzarse como titular después de los cuestionamientos que acompañaron sus primeros pasos en Boca.
“Cuando lo criticaban tampoco tenían tanta razón. Me pone contento mantener el arco en cero ante un rival importante, ojalá podamos seguir así”, señaló Arruabarrena.
Su ausencia provocará además un cambio inédito desde la llegada del “Vasco”. Brey volverá a ser titular y tendrá una nueva oportunidad bajo los tres palos.
El juvenil no ataja desde el primer partido del actual ciclo de Arruabarrena, cuando Boca enfrentó a Sarmiento por la Copa Argentina.
¿Cuándo volverá Montero?
La ausencia del colombiano se limitará, en principio, al encuentro frente a Central Córdoba. Está previsto que regrese al país durante el fin de semana y quede nuevamente a disposición del cuerpo técnico.
De esta manera, Montero podrá estar presente el próximo martes en Brasil, cuando Boca visite a San Pablo por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El “Xeneize” llegará al encuentro con la ventaja del 1-0 conseguida en La Bombonera. Después de jugar pese al fallecimiento de su abuela y ser determinante para sostener ese resultado, Montero tendrá unos días junto a su familia antes de reincorporarse para uno de los partidos más importantes de la temporada.